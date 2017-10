Nečas a Chytil. Poslové jasných zítřků, či jen světlušky v temnotách?

O takovém spolubydlícím se Filipu Chytilovi ještě nedávno ani nezdálo. Má doma třeba Richard Trophy pro krále střelců NHL nebo dvě zlaté olympijské medaile. New York Rangers přidělili českému zelenáči na soustředění v Lake Placid o 15 let staršího průvodce.

Kanonýr Rick Nash mladíčkovi narozenému v Kroměříži kupříkladu vysvětloval, jak to v tradičním týmu z Manhattanu chodí. Že má po večeři přikvačit do společenské místnosti, dívat se na fotbalové přenosy a bavit se s ostatními.

Chytil si připadá jako v čarovném snu. Na jaře ještě bojoval za Zlín ve skupině o udržení v extralize. Ve čtvrtek by měl nastoupit za Rangers v proslulé Madison Square Garden proti Coloradu v řadě s Nashem a maličkým norským kouzelníkem Matsem Zuccarellem.

Filip Chytil v dresu New York Rangers a jeho místečko, odkud může být nebezpečný.

On a Martin Nečas v Carolině dokázali věc, jaká se krajanům v uplynulých sezonách zoufale nedařila. V osmnácti se z nejvyšší domácí soutěže přes první kolo draftu vyšvihli rovnou do nejlepší ligy na světě. Možná se v ní zdrží jen na pár týdnů. U obou je pravděpodobná varianta, že je jejich kluby nechají nahlédnout do vybrané společnosti, vyzkouší je a pak je pošlou přes Atlantik do Zlína a Brna na dozrání.

Nepotřebují je teď za každou cenu otloukat v NHL. Záleží jim na jejich dlouhodobém rozvoji. Jednou z nich chtějí mít hvězdy.

Nečas, jenž žije v obdobném úžasu jako Chytil, řekl listu News and Observer: „Každý zápas by byl pecka!“ Carolina načne ročník 2017/18 sobotní partií s Minnesotou.

Jan Rutta v dresu Chicaga.

Úspěch dvou zvlášť šikovných útočníků naznačuje, že v zámoří zvolna roztává mrazivý nezájem o talenty „Made in Czech Republic“. Tento názor by mohl podpořit příběh zadáka Jana Rutty. V sedmadvaceti uskutečnil takřka zázračný přestup z Chomutova do Chicaga a vysloužil si místo na soupisce slovutných Blackhawks, kde si musí zvykat na upjatější systém: „V Evropě jsem chvílemi hrál čtvrtého forvarda, což tady nejde.“

Však se taky svaz nedávno v tiskové zprávě pochlubil, že české kluby letos vydělají rekordních 53,9 milionu korun za třináct hráčů, kteří v NHL podepsali první smlouvy.

Kdo by se jal připočítávat ještě výsostnou pozici jedenadvacetiletého dravce Davida Pastrňáka v sestavě Boston Bruins a pozoruhodné průlomy jeho vrstevníků Pavla Zachy (New Jersey) a Jakuba Vrány (Washington) do prvních lajn jejich týmů, mohl by skoro propadnout bezbřehému nadšení.

Zachu po nesmělé nováčkovské sezoně postavili mezi Taylora Halla a Kylea Palmieriho. Vrána se snaží pochytit co nejvíc z rozhovorů s prominentními ruskými parťáky Alexem Ovečkinem a Jevgenijem Kuzněcovem.

Pavel Zacha v New Jersey povýšil, potvrdí v nové sezoně svůj vzestup?

Navíc se kanonýr Martin Frk ve čtyřiadvaceti konečně protloukl do mužstva Detroit Red Wings a díky svému drtivému golfáku by dokonce měl chodit na přesilovky. „Nemohl jsem dýchat ani mluvit, když mi to oznámili,“ citoval jej deník Detroit News.

Jenže by nebylo příliš moudré hledat za každou dobrou zprávou snažení šéftrenéra Slavomíra Lenera a jeho pobočníků. Pastrňák, Vrána, Zacha i Frk totiž rodnou zemi opustili už jako dorostenci a do NHL se odrazili ze zahraničí.

Po nejpřepychovějších severoamerických stadionech se nevalí nová česká vlna. Spíš je to vlnka.

Drtivá většina mladých či nově příchozích vyslanců totiž zahučela na farmě - včetně reprezentantů Jakuba Jeřábka (Montreal), Radima Šimka (San Jose) či Tomáše Hyky (Las Vegas). Detroit pustil obránce Libora Šuláka do finského Lahti.

Do rezervních týmů byli vykázáni i nedávno draftované naděje Jakub Zbořil (Boston), Libor Hájek (Tampa) či Michael Špaček (Winnipeg).

Libor Hájek (vpravo) v barvách Tampy Bay brání Leeho Stempniaka z Colorada.

V povýšení musí dál doufat též brankáři Vítek Vaněček (Washington), Daniel Vladař (Boston) a Marek Langhamer (Arizona). Nu což, snad v boji o místo v NHL vytrvají a příležitosti se dočkají.

Fanoušky - a zvlášť svazové šéfy - by ovšem měla znepokojit skutečnost, že z Česka před příštím odvodem branců do NHL prchli do kanadských juniorek další neobyčejně zruční hoši.

Beci Libor Zábranský mladší a Filip Král se vydali z Brna do WHL. Zack Malík odešel z Vítkovic do Sudbury v OHL. Pardubický střelec Filip Zadina válí za Halifax v QMJHL. Důvěra v cestu za slávou a štědrou gáží přes domácí oddíly a extraligu tedy zatím stále nekvete.

Zanedbaná česká škola marně dychtí po zašlém věhlasu. A až budoucnost ukáže, zda se pro ni Chytil s Nečasem stanou posly jasnějších zítřků, nebo v hlubokých temnotách spíš pouze zablikají jako světlušky.