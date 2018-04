„Byli úžasní. Co předváděli do rychlosti, tvrdosti, jak v tom fofru kombinovali... Bylo na co koukat. Moc mě to potěšilo,“ líčí kapitán pardubických mistrů republiky z roku 1973 Andrt. „Kauta znám z ligy, ale na Zadinu jsem byl hodně zvědavý. V Americe udělal obrovský skok dopředu, přitom konkurence je tam obrovská, na nějakého českého kluka tam nikdo nečeká. Je to bojovník, bruslař,“ podotýká.

„Hráli fakt dobře, bylo vidět, že si věří,“ chválí Zadinu s Kautem i Paleček. „Líbilo se mi, že se nezbavovali puku a nebáli se tvořit nebo projít jeden na jednoho. Byli správně drzí, do národního týmu přinesli vzruch,“ pokračuje.

„Zadina má čich na góly, umí se pohybovat u brány a je důrazný. Kaut naproti tomu hraje celoplošný hokej,“ všiml si Šejba. „Jde o to, jak přesvědčili trenéra,“ dodává.

Právě o to v Pardubicích šlo - v hlavě kouče Jandače se postupně rodí nominace pro nadcházející mistrovství světa v Dánsku.

Na Carlson Hockey Games se proto chtěli předvést v co nejlepším světle i 27letý Robert Kousal a 22letý David Tomášek. Shodně nastoupili ke dvěma utkáním; Tomášek si při nedělní výhře 2:1 nad Ruskem připsal jednu asistenci. Zkušenější Kousal na turnaji zůstal bez bodu.

„Tomáška jsem pravidelně vídal i v extralize. Jsem rád, že se oba kluci dostali až sem. Svoje si odehráli, ani jeden mě nezklamal,“ poznamenává Paleček. „Ani oni se na turnaji neztratili,“ přisvědčuje Andrt.

Tým drželi hlavně gólmani

Šejba už je o poznání kritičtější - podle něho Tomášek s Kousalem rozhodně mají na víc. „Hlavně u Kousyho bych čekal, že to bude mnohem lepší, ale nevím, jak je na tom fyzicky. Ti mladší je však předčili. V nároďáku se nesmíte bát, musíte něco ukázat. Byla to normální hra, nic zvláštního, co by mělo oslovit mě nebo reprezentačního trenéra,“ konstatuje Šejba.

Jako mužstvo Češi Carlson Hockey Games se třemi triumfy jasně ovládli, což Šejba, Paleček i Andrt kvitují. „Musíme vyzdvihnout hlavně gólmany. Rittich nás proti Rusku podržel, hned zkraje utkání to mohlo být 0:2,“ říká Šejba.

„Všichni brankáři (před Davidem Rittichem chytali Pavel Francouz, resp. Dominik Furch) podali bezvadný výkon,“ souhlasí i Paleček. „Bylo znát, že mají sebevědomí. Ošemetné situace řešili s klidem a od toho se odvíjela i hra v obraně a v útoku,“ říká.

„Gólmani byli vynikající. Bude docela těžké z nich vybrat pro šampionát jedničku,“ přemítá Andrt. „Ale obrana hrála také dobře, vždyť jsme v žádném zápase nedostali víc než gól,“ upozorňuje.

Palečkovi i Andrtovi se také zamlouvaly přesilové hry, jichž český národní tým na turnaji využil hned pět. „Kluci chtěli zakončovat, což je důležité,“ míní Paleček.

Citované pardubické legendy rovněž ocenily, že mohly být přímo na ledě přítomny oficiální rozlučce Tomáše Rolinka a Petra Čáslavy s reprezentací před duelem s Ruskem.

„Byl jsem překvapený, jak vše bylo perfektně připravené. Přišlo 6,5 tisíce lidí, pro kluky to bylo pěkné, důstojné loučení,“ říká Andrt.

Podobně mluví i Paleček. „Zasloužili si to. Za nás nic takového nebývalo, i proto, že mezinárodních zápasů bylo mnohem méně, žádná Euro Hockey Tour neexistovala. Dohrávali jsme ještě ligu, ale fanoušky i novináře už zajímali mladší reprezentanti,“ srovnává.

„Je dobře, že se to uskutečnilo a že organizátoři pozvali i pardubické legendy. Je třeba si připomínat, z jakých podmínek tihle kluci vzešli a co dokázali. Promítá se v tom i takový patriotismus,“ říká Šejba.