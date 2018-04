POHLED: Zadina do hokejové reprezentace! Mládí vpřed. Teď hned

Z hluboké krize se vyprošťujícímu českému hokeji se skýtá znamenitá příležitost na restart.

Šest let marně doufá v zisk medaile z mistrovství světa či z olympiády. Po zlatých borcích nastoupila ztracená generace, která obvykle troskotá ve čtvrtfinále, případně frapantně selhává v semifinále a zápasech o bronz.

Proč znovu kráčet stejnou cestou? Proč zase vkládat naděje do hráčů, kteří přes veškeré úsilí své mise nesplnili? Proč nezkusit něco jiného a nového?

Copak může tým osvěžený přítomností Zadiny, Martina Nečase, Martina Kauta a Filipa Chytila dopadnout o tolik hůř?

Filip Chytil (vlevo) z New York Rangers se snaží být u puku dříve než Pavel Zacha z New Jersey.

Ať se teenageři předvedou!

Jejich rychlost, živelnost, drzost a bezstarostnost by mohla bavit diváky. Jejich projev se mnohem víc blíží světovému trendu, o němž po svých nedávných pobytech v zámoří nadšeně mluvil Robert Reichel: „Hele, v Kanadě je hokej úplně jinde než u nás. Co jsem viděl zápasy NHL, mladí kluci v nich naprosto dominujou. Jasně, třeba McDavid je od ostatních odskočenej. Ale i další mladíci to táhnou. Puljujärvi, Draisaitl. Pak třeba Barzal v New York Islanders. Toronto stojí na Matthewsovi a spol. To je fakt paráda!“

Otřesený Martin Nečas z Brna po úderu do žeber.

Nejproduktivnějším Finem na olympiádě v Koreji byl osmnáctiletý Eeli Tolvanen, v obraně se tužil stejně starý Miro Heiskanen.

V módě je dravost, přímočarost, žádné strategické pasti a zákopy.

Proč se nepřizpůsobit?

Proč nezačít novou éru?

Proč nenechat junáky posbírat první zkušenosti?

Právě oni na letošním mistrovství světa dvacítek po třinácti letech postoupili ze čtvrtfinále. Právě oni mohou táhnout tým na dalších šampionátech nebo na příští olympiádě.

Martin Kaut se v utkání mistrovství světa juniorů probíjí švédskou obranou.

A kdyby třeba v Dánsku nepomohli k medaili? Nebyla by to žádná tragédie - zvlášť vzhledem k předchozím výsledkům „nároďáku“ postaveného na mazácích.

Kouč Josef Jandač, který s oblibou tvrdí, že mládí není zásluha, by mohl poslat signál svým kolegům v klubech. Čím dál víc hokejových znalců tvrdí, že se Češi nepohnou vpřed, pokud se junioři nedočkají vstřícnějšího zacházení a většího vytížení v extralize.

Jako obvykle se před šampionátem omlouvá řada opor. Zásobárna hvězd v NHL je oproti minulosti žalostná. Nastala ideální chvíle zavelet: Mládí vpřed. Teď hned!