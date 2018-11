Oni už snad nikdy nevyhrajou. Budějovickým hokejistům chybí dravost

Osmiletá holčička v dresu Motoru brečí mámě na klíně. „Oni už nikdy nevyhrajou, viď?“ říká a utírá si slzy z tváří. Její maminka ji pohladí po vlasech a uklidňuje, že určitě hokejisté ještě vyhrají.



I takový obrázek byl k vidění v pondělí večer v Budvar aréně chvíli potom, co českobudějovický Motor prohrál s Frýdkem-Místkem 3:4.

I když na usedavý pláč to ještě určitě není, jedno je jisté. Motor je v křeči.

„Nejsme ve své kůži,“ pokrčil rameny útočník Martin Heřman, který se také nemůže dostat do herní pohody. Stejně jako zbytek týmu.

„Krize? Možná by se to podle posledních výsledků mohlo tak zdát. Ale v Litoměřicích jsme odehráli skvělý zápas s těžkým soupeřem, byť jsme tam vyhráli až v prodloužení. Proti Frýdku-Místku jsme chtěli do zápasu nastoupit úplně stejně jako v Litoměřicích. Pořád jsme se o tom bavili, že to také bude mladý a bruslivý tým,“ dodal Heřman.

Budějovičtí hráči (zleva) Pavel Pýcha, Martin Novák a Lukáš Endál se radují z gólu.

Až na pár výjimek se v listopadu ze hry Českých Budějovic vytratila přímočarost a dravost, která zdobila Motor v září. Systém „vše do brány“ vídají diváci v zápasech taky jen sporadicky.



Teď se hráči Motoru daleko více pohybují s pukem za bránou či v rozích kluziště. V neposlední řadě se přestalo tolik dařit útočníkům z první formace, jako Lukáši Endálovi a Martinu Novákovi. Oba spolu s Davidem Gilbertem na začátku sezony vytáhli tým na první místo.

Další věcí, která ale trápí Motor už prakticky od začátku ročníku, je velice nízká efektivita střelby. Na gól se Budějovičtí hodně nadřou. Pro porovnání: Motor dal Frýdku tři góly ze 38 střel, soupeři stačilo na čtyři přesné trefy jen osmnáctkrát vystřelit.

„Je to jen o nás, my jsme na ledě. Je to jedno s druhým, přišly horší výsledky a na nás to dopadlo, nemáme klid na holi. Potřebovali bychom nějaké hráče, co to vezmou na sebe a ten klid nám vrátí. Chybí tu rozdíloví hráči,“ přiznal Martin Heřman.

Co se tedy stalo s tím Motorem, který měl před pár koly na prvním místě tabulky i devítibodový náskok? „To je milionová otázka, ale my nehrajeme s pukem tak, jak bychom měli,“ říká hlavní budějovický kouč Václav Prospal.

I to je při utkáních vidět. Hráči si nevěří, mnohdy raději nahrají parťákovi, než by zkusili střelou ohrozit soupeřovu bránu. Bojí se vzít odpovědnost na sebe. A to se opakuje několik zápasů za sebou.

„Já nevím, jestli máme z něčeho strach? Každý musí chtít hrát s pukem, a jestli ne, tak je ve špatném sportu a měl by jít hrát něco jiného. Pokud máš strach, že tě někdo trefí nebo že uděláš něco špatně, tak nehraj hokej. Ten je o chybách. Každý hráč musí mít koule na to, aby chtěl hrát s pukem a aby byl on tím rozdílovým. Jen to tě zase někam posune. A to my teď nemáme,“ připouští Prospal.

Václav Prospal na tréninku Českých Budějovic s kšiltovkou Motoru na hlavě.

I když si to nikdo z týmu nechce moc přiznat, tak za současnou situací mohou stát i dva kontumované zápasy, po kterých Motor přišel o šest bodů, tím pádem o čtyřbodový náskok na čele tabulky a klesl na druhé místo. Stejně tak se propadla i celková nálada. Od kontumace získal Motor ve třech zápasech jen dva body.



„Přišli jsme o dost bodů, to ano,“ přikyvuje Václav Prospal. „Dá se to zlepšit jedině poctivou prací. Není to o tom, že si společně sedneme k večeři a popovídáme si. Tak to nefunguje. Je to o tom, že každý začne dělat to, co má. Poctivě se tu připravujeme na každého soupeře, trénujeme strašně moc a hlavně o tisíc procent lépe, než pak hrajeme,“ mrzí hlavního trenéra, který teď musí najít cestu, jak převést tréninkovou morálku do zápasů.

Naopak pozitivní je, že i přes aktuální situaci dokážou hráči Motoru většinu týmů v lize přebruslit. Tady jsou náročné tréninkové dávky dobře vidět. „My jsme si teď sami sobě největším soupeřem,“ uvědomuje si Prospal.

Možnost napravit poslední dva nepovedené domácí zápasy mají hokejisté Českých Budějovic už dnes. Od 18 hodin hrají na ledě jedenácté Poruby a v sobotu od 17 hodin Motor v Budvar aréně hostí pátý Vsetín.