MS dvacítek? Těším se jako malý kluk na Vánoce, říká útočník Machala

„Je to můj poslední turnaj za dvacítky. Znamená to pro mě hrozně moc, hrát za nároďák je nejvíc. Těším se jak malý kluk na Vánoce,“ vyprávěl po nepovedeném nedělním derby pardubického Dynama s rivalským Hradcem Králové (1:4).

Machalu za oceánem nejprve čekají dva přátelské zápasy, kde bude chtít na trenéry udělat patřičný dojem. To nejdůležitější pak vypukne ve středu 26. prosince.

„Budu se snažit makat, dělat to, co po mně pan Varaďa bude chtít,“ avizoval 19letý útočník. „Doufám, že to vyjde a že konečně vyhrajeme nějakou medaili. Teď máme vážně silný ročník, když uvolní kluky z AHL a dalších týmů v Americe, vytvoříme super partu. Už od šestnáctek to tak bylo. Mohlo by to dopadnout hodně dobře,“ věřil.

Jeho odlet do zámoří jen podtrhuje postupný nárůst formy. Do sezony se totiž rozjížděl dost rozvláčně. Poté mu však citelně pomohlo hostování v prvoligovém Frýdku a následný přesun zpět do mateřských Pardubic, za něž pravidelně nastupoval v nejvyšší soutěži.

„Začátek jsem měl hrozně špatný, byl jsem pořád zraněný, nemocný... Zranil jsem se i na ‚repre‘. Naštěstí mě pak pan Varaďa poslal do Frýdku, kde jsem se rozehrál. Dostával jsem tam hodně prostoru na ledě, což platí i v Pardubicích. To je pro mě super. Mám teď obrovské sebevědomí,“ pochvaloval si.

V Kanadě plánuje patřičně prodat i svoje bruslení, kterým v Pardubicích se svým parťákem z lajny Denisem Kusým pohříchu nápadně vyčníval. Slova nového trenéra Dynama Ladislava Lubiny o tom, že jeho mužstvo mělo proti Hradci „pouze jeden útok, který byl schopný soupeři konkurovat rychlostně“, jsou dostatečně výmluvná.

„Jsem hráč dopředu i dozadu, takový obousměrný útočník,“ charakterizoval se Machala. „S Denisem jsme v pardubickém týmu dva mladí a pořádně ‚drbat‘ máme za úkol. Dokážeme si najet, přihrát si puk, pohyb v útočné třetině nás zdobí. Rychlost je naše hlavní přednost. Musíme kotouče nahazovat a chodit za nimi. Pak si nějaké šance vytvoříme,“ líčil.

I když sám bude v pardubické sestavě přes svátky chybět, trápícímu se Dynamu přirozeně hodlá na dálku držet palce. „Snad už se to otočí a že kluci už začnou vítězit,“ přál si Machala.