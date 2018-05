MS V HOKEJI

„Je to taková myšlenka, protože není jednoduché valit to druhý zápas po sobě na jedenáct útočníků,“ řekl. Na dotaz který bek by se posunul dopředu, odvětil s úsměvem: „Já ne. Obranu jsme přeskládali a máme v ní čtveřici, která hraje výborně, tu chceme využít vzadu.“

Dá se předpokládat, že vzadu má místo jisté Gudas, Jordán, ale i Šulák, u kterého by se posunutí dopředu vzhledem k jeho ofenzivnímu ladění nabízelo. „Ten zůstane vzadu,“ reagoval Špaček. Zbývá tedy Polášek, Moravčík, Sklenička a Hronek.

Je však otázka, jestli vůbec na tuto variantu dojde, protože není vyloučené, že se do sestavy vrátí Martin Nečas, jehož stav se každým dnem výrazně lepší. Mladý talent absolvoval celý předzápasový trénink a podle Špačkových slov se cítil líp než v pondělí. Trenéři proto počkají, jak se po obědě vyspí a zda bude mít chuť nastoupit.

Pastrňák s Krejčím

Vedení reprezentace dál čeká na vyjádření z Bostonu, odkud by měla po vyřazení ze Stanley Cupu dorazit dvojice Pastrňák, Krejčí. Trenéři se k nim však zatím nechtějí příliš vyjadřovat. Zůstávají tak nezodpovězené otázky, zda by případně hráli v jedné formaci a zda by poslední místo na soupisce doplnil obránce Krejčík.

„Kolikrát se stalo, že kluci z NHL neprošli lékařskou prohlídkou, takže to zatím nechci řešit. Věřím, že jsou oba připravení, protože dohráli sezonu bez problémů. Ale radovat se budu, až tu budou. Už teď je jasné, že se to nestihne ani na zápas proti Rusku.“

Jak na Švýcary?

Souboj se Švýcarskem je pro český tým klíčovým kvůli konečnému postavení v základní skupině, které určí soupeře do čtvrtfinále. Aktuálně má soupeř v tabulce o tři body víc.

„Švýcaři přivezli některé hráče z NHL. Nebezpečný je Niederreiter, fantastický a silný na puku je zase Haas. Na tyhle si musíme dát pozor. A samozřejmě mají výborné přesilovky, takže nesmíme zbytečně faulovat. Bylo by super dát první gól, abychom vedli, protože pak to je jiný zápas než dohánět výsledek,“ pravil Špaček.

Platí, že v bráně bude Francouz, zatím však není rozhodnuté, kdo bude chytat v dalších duelech. O tom trenéři rozhodnou ve středu.