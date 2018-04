Hrát trpělivě a disciplinovaně, velí před Francií trenér juniorů Bruk

Jen jeden tým má stejně jako Češi na kontě nulu. Francie vloni postoupila do elitní skupiny MS a letos to zatím nevypadá, že by se v ní měla udržet dlouho. „Francouze nesmíme podcenit. Musíme na ně vletět hned od začátku, soustředit se na bruslení, srážet se a nedát jim nic zadarmo,“ burcoval po utkání s Ruskem útočník Vojtěch Střondala.

„Proti Francouzům očekávám jedině vítězství. Potřebujeme nutně vyhrát, abychom měli šanci důstojně pokračovat v turnaji,“ ví hlavní trenér David Bruk. „Hráči moc dobře vědí, že nás čeká mimořádně důležité utkání. Nemusíme jim to připomínat, uvědomují si to sami.“

„Musíme hrát trpělivě a dát si pozor na vyloučení, protože Francie vypadá v přesilovkách hodně nebezpečně. Bude taky nesmírně důležité, abychom vstřelili úvodní branku,“ vysvětluje Bruk.

Francie sice ve třech zápasech inkasovala jednadvacetkrát, přesto má tým země galského kohouta silné stránky. „Jsou hodně bojovní. Na turnaji jsem je naživo neviděl, koukal jsem jen na výsledky, které pro ně nebyly nejlepší. Ale víte, jak to je v hokeji. Každý duel je jiný. Uvidíme, co z toho nakonec bude. My musíme jít zápas od zápasu a tento bezpodmínečně vyhrát,“ ví Matěj Pekař.

Ten nastupuje na šampionátu v první útočné formaci spolu s Jakubem Laukem a souhru s ním si nemůže vynachválit. „Spolupráce v lajně je výborná. Laukič hraje zatím skvěle. Proti Rusku jsme si dobře rozuměli a Rusové si s námi chvílemi nevěděli rady. Jen je škoda, že jsme nepřidali více branek.“

V zápase s domácí sbornou se dařilo celému týmu a na zlepšený výkon by chtěli Češi navázat. „S Ruskem jsme podali povedený výkon, sahali jsme minimálně po bodu, ale nepovedlo se. Musíme takhle pokračovat dál. Se sestavou jsme byli spokojeni, takže ji měnit nebudeme, složení zůstane stejné jako proti sborné,“ prozrazuje trenér Bruk.

„V kabině je teď určitě lepší atmosféra než po zápase se Slovenskem. Myslím, že jsme proti Rusku odehráli dobrý zápas, výhra nám utekla jen o kousek. Tři body proti Francii potřebujeme a uděláme pro ně maximum,“ hlásí útočník Michal Kvasnica.