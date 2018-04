Opět nás trápily hloupé a zbytečné fauly, mrzelo útočníka Pláška

Co rozhodlo utkání proti Švédsku?

Přesilovky. Opět jsme měli hloupé a zbytečné fauly, které nás trápily celý turnaj. A teď se to jen potvrdilo. Připravili jsme se na ně, mohli jsme Švédy porazit. Měli jsme hodně šancí, které jsme ale bohužel neproměnili.

Váš gól na 1:2 byl důležitým impulzem v první třetině, šlo o domluvený přesilovkový signál?

Při přesilovce jsem před tou bránou pořád. Řekli jsme si, že chceme puky nahazovat na gólmana, což se Liboru Zábranskému povedlo. Já už jsem to tam jen zasunul do prázdné brány.

Co jste si řekli před třetí třetinou?

Že je to poslední třetina v sezoně, že budeme střílet, tlačit se do brány a musíme do toho dát všechny zbylé síly. Bohužel nám to tam už nespadlo. Ten gól na 2:5 nás potopil.

Do utkání nenastoupil kvůli zranění brankář Lukáš Dostál, jak to zamávalo s vaší psychikou?

V podstatě nijak. Dan Dvořák je vynikající gólman, my jsme mu věřili stejně jako Lukášovi, který sice předváděl v průběhu mistrovství skvělé zákroky, ale i Dan nás podržel a podal výborný výkon.

Celkově jste skončili čtvrtí, jak jste spokojený s tímto výsledkem?

Před turnajem bychom ho brali všemi deseti. Ale teď jsme zklamaní, protože jsme si klidně mohli na ten bronz sáhnout.

Jak budete vzpomínat na tento šampionát?

Celé mistrovství bylo úžasné, chodilo hodně lidí. Překvapilo mě, že tady bylo na každý zápas tolik fanoušků. A ve většině z nich nám navíc ještě fandili, to jsme si užívali. Nádherné bylo samozřejmě také vítězství nad Kanadou.