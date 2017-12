Ukončí dvacítka půst? Můžeme si sáhnout na medaili, věří trenér Pešán

Do začátku sledovaného turnaje, který se na přelom roku odehraje v Buffalu, zbývají dva týdny. V pondělí v Praze povykládal trenér Pešán novinářům, s jakými ambicemi do zámoří junioři poletí. V úterý se evropská část výběru sejde v Břeclavi. Ve středu se z vídeňského letiště vydá do USA.

V Pešánově výběru figuruje nyní 27 hokejistů. „Nominace se tvořila celou sezonou. Měli jsme spoustu informací ze zahraničí, snažili jsme se často potkávat s hráči po Česku. Věřím, že je to nejlepší, co jsme mohli vybrat,“ doufá kouč juniorů.

I proto, že se šampionát odehraje na menším kluzišti, vybral Pešán do týmu hned dvanáctku mladíků působících v zámoří. Jedním z nich je i Filip Chytil, který se v úvodu sezony NHL mihl v dresu New York Rangers a nyní se zoceluje v AHL.

Filip Pešán

„V Hartfordu je ústřední postavou, ale Rangers projevili zájem, aby na šampionátu hrál. Chtějí, aby se naučili hrát na velké scéně, chtějí vychovat ikonu pro svůj klub. A já to kvituju,“ podotkl Pešán.

V minulosti jsme nedrželi krok. Teď je to jiné, věří Češi

Dvacítka zahájí turnaj 26. prosince proti vrstevníkům z Ruska. Postupně ve skupině narazí na Švédy, Bělorusy a Švýcary.

„Nebude lehké postoupit ze skupiny, ale je to náš cíl,“ zopakoval kouč. „Máme v týmu spoustu hráčů o rok mladších, ale pocítil jsem velkou chemii a uvidíme, jak mazáci a lídři zvládnou kabinu a jak se zvládnou motivovat.“

V nominaci je spousta hokejistů z nadějného ročníku 1999 - včetně brněnského centra Martina Nečase, kteří minulé léto ovládli prestižní Memoriál Ivana Hlinky. A aktuální dvacítka předvádí solidní výkony i při letošních přípravných utkáních.

Filip Chytil z NY Rangers bojuje o puk.

„Hráli jsme vyrovnané zápasy s Ruskem a se Švédskem. Finy jsme několikrát porazili. Dá se hrát se všemi a není to jako v minulosti, že bychom nedrželi krok,“ řekl obránce František Hrdinka. „Máme reálnou šanci dostat se ze skupiny na výborném místě,“ dodal.

Jenže poté přijde na řadu čtvrtfinále, ve kterém mladí Češi uvízli dvanáctkrát po sobě. Změní to na nadcházejícím turnaje tým trenéra Pešána?