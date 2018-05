MS V HOKEJI

Švýcaři skončili na loňském šampionátu v Paříži v základní skupině na druhém místě, za sebou nechali i Českou republiku nebo Finsko. Ve čtvrtfinále ovšem reprezentanti země helvétského kříže prohráli s budoucími šampiony ze Švédska 1:3.



Švýcarské mužstvo doplnilo pět posil z NHL, mezi nejzvučnější jména patří gólman Reto Berra z Anaheimu nebo obránce Nino Niederreiter z Minnesoty.

Rakušané se vrátili do elitní skupiny MS po dvouleté pauze, jižní sousedé pendlují na hranici sestupu každý rok a ne jinak by tomu mělo být i tentokrát. Většina rakouského kádru je složená borci z EBEL ligy, největší hvězda Michael Raffl z Philadelphie by se měla k týmu připojit až po víkendu.