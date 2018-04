Hokejová osmnáctka vyzve Finy. Cíl? Získat sebevědomí před čtvrtfinále

V utkání ale přesto půjde o hodně, protože vítězství by českým mladíkům zvedlo sebevědomí a dalo zapomenout na ne úplně povedené pasáže z minulých zápasů.

Tabulka skupiny A Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 3 0 0 0 17:6 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 14:8 6 2. Slovensko 3 2 0 0 1 14:8 6 4. ČR 3 1 0 0 2 13:10 3 5. Francie 4 0 0 0 4 4:30 0

„Chceme se soustředit na sebe a už s Finskem se připravit na čtvrtfinále,“ odmítá Tomáš Martinec, asistent reprezentačního trenéra, že by utkání vzhledem k jistému umístěné obou týmů mělo ztratit náboj.

„S Finy se dá hrát, už jsme s nimi odehráli plno zápasů. Musíme podat podobný výkon jako proti Rusku. Jestli se nám to podaří, máme šanci uspět,“ věří Karel Plášek, který proti Francii zaznamenal tři body, a doufá, že díky třetí třetině posledního duelu z hráčů částečně opadla nervozita.

Také obránce František Klejna připomíná utkání proti sborné, které sice čeští mladíci podlehli 2:3, jednoznačně se však jednalo o jejich nejlepší výkon na turnaji.

„Musíme bojovat stejně jako s Rusy. Proti Finům jsme hráli pravděpodobně nejvíc zápasů. Jejich taktiku známe, hru máme odpozorovanou. Jsou to šikovní hráči, kteří jsou dobří na kotouči a umějí vstřelit gól, a ještě do toho bojují. Je to tým, jaká má být,“ vyzdvihl silné stránky finského týmu Klejna.

Ve skupině A se v úterý rozhodne o čtvrtfinálovém soupeři Čechů. O první místo se utkají výběry Kanady a Švédska, které na turnaji ještě neztratily ani bod.

„Na Finy bude určitě platit pohyb. Oni jsou výborní bruslaři. Musíme hrát tvrdě, jednoduše a dodržovat systém, který máme daný,“ vyjmenoval kapitán týmu Libor Zábranský nejdůležitější aspekty hry národního týmu.

Zda svěřenci Davida Bruka přidají proti Finům druhou výhru na turnaji, bude jasné po zápase, který v čeljabinské Traktor aréně startuje ve 12:30.