Rusové si hokej mladíků užívají, šampionát útočí na divácký rekord

Lidé v Magnitogorsku a Čeljabinsku hokejem žijí. Poznat je to hlavně v Čeljabinsku, kde na ledě Traktor arény hraje domácí sborná. Na ruské zápasy je téměř vždy vyprodáno a fanoušci vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru. Fandí se ale i při duelech ostatních mužstev, což potvrzuje i mladý slovenský talent Maxim Čajkovič.

„Atmosféra je v Čeljabinsku neskutečná. Na náš zápas proti Francii přišlo 4 500 fanoušků. Před turnajem jsem nic takového nečekal. Je to asi nejvíc lidí, před kterými jsem kdy hrál,“ říká nejproduktivnější hráč turnaje Čajkovič.

Nejvyšší návštěvnost na MS hokejistů do 18 let 1. Bělorusko 2010 (Minsk) - 3 714 diváků na zápas

2. Rusko 2003 (Jaroslavl) - 2 908

3. Bělorusko 2004 (Minsk) - 2 473

4. Slovensko 2017 (Poprad, Spišská Nová Ves) - 2 377

5. Česko 2005 (České Budějovice, Plzeň) - 2 321

Když proti Francii hráli Češi, ozývalo se halou skandování: „Chekhia, Chekhia!“ „Bylo to něco neuvěřitelného. To jsem ještě nezažil. Možná jednou... Atmosféra byla opravdu parádní. Úžasná už byla i v předchozím zápase. Jsou tu super fanoušci,“ chválí čeljabinské obecenstvo český útočník Jan Jeník.

Prozatím největší návštěvnost na MS do 18 let byla v roce 2010 v Minsku, kde dorazilo na zápasy průměrně 3 714 diváků. V Rusku je nyní číslo po skončení základní části o více než tisícovku větší. V Magnitogorsku a Čeljabinsku fandí průměrně 5 112 lidí. Nejvyšší návštěva byla při utkání domácí sborné s českou reprezentací. Do Traktor arény přišlo 7 498 fanoušků, což je jen o dva méně než maximální kapacita haly.

Průměrné návštěvy za posledních pět let 2017 - Slovensko (Poprad, Spišská Nová Ves) - 2 377

2016 - USA (Grand Forks) - 2 307

2015 - Švýcarsko (Zug, Lucern) - 1 621

2014 - Finsko (Laapenranta, Imatra) - 1 583

2013 - Rusko (Soči) - 2 169

Vysokou návštěvnost podporují sami obyvatelé obou pořadatelských měst, v nichž sídlí kluby KHL Traktor a Metallurg. „Místní lidé milují hokej. Návštěvnost Traktoru v sezoně je pravidelně jedna z nejvyšších v celé KHL. Navíc se snažíme šampionát propagovat, jak jen to jde. Kampaň jsme spustili už několik měsíců před startem turnaje. Točili jsme spoty do televize a rádia, naše billboardy visí na každém rohu, snažili jsme se zkrátka oslovit co nejvíce lidí,“ chlubí se marketingová vedoucí šampionátu a bývalá poradkyně ruského ministra sportu Jelena Jermolajevová.

Organizátoři kromě propagace také bravurně zvládli také samotnou přípravu turnaje. Diváci se na stadionu nenudí. „Pro fanoušky děláme všechno, co umíme. Připravujeme pro ně různé soutěže o zajímavé ceny. Chceme, aby si užili nejen hokej, ale také samotnou návštěvu stadionu. Proto jsme vytvořili u vchodu do haly fanzónu, která funguje celý den.“

Vzhledem k aktuální průměrné návštěvnosti lze předpokládat, že ruský šampionát výrazně překoná běloruský rekord z roku 2010. „Byla by to pro nás obrovská čest. Snažili jsme se nic nepodcenit a připravit takový turnaj, na který budou rádi vzpomínat nejen fanoušci, ale i týmy a novináři. V rámci co nejlepší organizace jsme sledovali předchozí mistrovství, aby bylo to naše tisíckrát lepší,“ usmívá se Jermolajevová.

A svůj cíl prozatím ruští pořadatelé plní.