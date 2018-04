Zábranský: Musíme se poučit z chyb. Zítra nás čeká úplně jiný soupeř

Jeden z klíčových momentů celého zápasu přišel už v páté minutě. V rohu za brankou Čechů tvrdě narazil jeden ze Slováků po ataku Zacka Malíka do mantinelu a po chvilce váhání sudích musel český bek do kabin. V pětiminutovém oslabení inkasoval český výběr hned dvakrát. „Hodně to ovlivnilo celé utkání,“ uznal střelec jedné branky Karel Plášek.

První dvacetiminutovka nakonec rozhodla o celém chodu utkání. Slováci si vytvořili tříbrankové vedení, na které už Češi nedokázali zareagovat. „Neřekl bych, že šlo o nervozitu. Vůbec nám nejely nohy, navíc jsme dohrávali na pět beků, takže toho měli na konci plné zuby,“ komentoval Libor Zábranský.

Střetnutí se rozhodovalo v početních výhodách, sudí rozdal hned čtrnáct dvouminutových trestů. Šancí se zrodilo plno i při počtu pěti proti pěti. „Za standardního počtu hráčů na ledě jsme byli vyrovnaným a často i lepším týmem, ale nepadalo nám to tam,“ shodli se Zábranský s Pláškem.

Národnímu týmu nepřálo při zakončení ani trochu štěstí. Češi trefili hned třikrát brankovou konstrukci a navíc ve velké formě chytal slovenský gólman Vyletelka. „Šancí jsme si vytvořili dost, ale nedokázali jsme je proměňovat,“ vraštil čelo Plášek. „Štěstí nám nepřálo ani trochu. K tomu měl brankář Slováků opravdu velký den a pochytal snad všechno, co šlo,“ připojil se Zábranský.

Trenér David Bruk na vyloučení Malíka do konce utkání reagoval tím, že bude přidávat hráče na soupisku. „Na soupisku budeme po zápase dopisovat jednoho nebo dva hokejisty a možná už ji celou uzavřeme,“ prozradil lodivod týmu.

Možnost na reparát budou mít Češi hned další den. V Traktor aréně je čeká těžká prověrka s domácím Ruskem. „Na Rusy se budeme snažit připravit co nejlépe, ale uvidíme až po zápase, jak moc se nám to podaří,“ přemítal Bruk a zároveň řekl, že jejich první utkání viděl přímo v aréně.

„Sledovali jsme jejich první zápas v turnaji na tribuně, ale moc nám to o nich nevypovědělo, protože proti Francouzům dominovali a na ledě bylo jen jedno mužstvo. Ukázali nám jen přesilové hry,“ dodal.

Hlavu nevěší ani hráči. Kapitán Libor Zábranský doufá, že jeho tým čeká odlišné utkání. „Musíme zapomenout na prohru se Slovenskem a poučit se z chyb. Zítra nás čeká úplně jiný soupeř, přijde vyprodaná hala, budou našlapaní a mají nám co vracet z Memoriálu Ivana Hlinky,“ je si vědom obránce ze zámoří.