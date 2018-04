Finští junioři oplatili Američanům loňskou porážku a slaví titul

Finové vykročili za zlatem velmi svižným krokem. V desáté minutě šli do vedení, když v přesilovce pálil Honka a tečující Kupari nedal brankáři Knightovi šanci. Po chvilce putoval na trestnou lavici Turcotte a Kakko zvýšil parádní ranou z kruhu s pomocí horní tyčky na 2:0.

Poté si poprvé v utkání zkusili hru v pěti proti čtyřem i Američané a za finského gólmana Annunena odvrátila kotouč do bezpečí po Yorkově bombě tyč. Zámořský obhájce zlata se přesto ještě do první přestávky vrátil do hry, když v 17. minutě snížil Giles.

Zkraje druhé části byl blízko vyrovnání York, zazvonil ale znovu jen na tyč. V 29. minutě střílel bez přípravy Pivonka, syn bývalého vynikajícího československého útočníka Michala Pivoňky, odražený kotouč si našel Janicke a bylo vyrovnáno. A protože Finové nevyužili další přesilovku k tomu, aby si vzali vedení zpět, za stavu 2:2 nastupovaly oba celky i do třetí části.

O tom, že se Finové na trůn vrátí po roční odmlce, kdy jim uzmuli zlato právě Američané, rozhodl Nordgren. I když na trestné lavici odpykával trest jeho spoluhráč Petman, Kotkaniemi s Nordgrenem vyrazili do rychlého kontru a Nordgren po vynikající přihrávce zakončil do prázdné branky. Finové pak přečkali bez úhony další oslabení v 55. minutě i power play Američanů a mohli slavit.