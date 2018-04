Kanada bude favorit, ale můžeme překvapit, zní z kabiny osmnáctky

Pouze s jedinou výhrou zakončila česká osmnáctka základní skupinu na mistrovství světa v Rusku. I přesto to stačilo na postup, avšak národní tým se po rozhodnutí direktoriátu turnaje musel stěhovat a ve středeční dopoledne vyrazil vstříc Magnitogorsku. V podstatně menším ruském městě Češi narazí na vítěze skupiny B. Kanadu.

V tradičním městě účastníka KHL vyfasoval český tým kabinu tamního dospělého celku, přičemž místo Jana Kováře zaujal Matěj Pekař. Odpoledne už svěřenci trenéra Davida Bruka v hale trénovali a vyzkoušeli si zdejší arénu. „Hotel máme útulný, město je podobné jako v Čeljabinsku,“ popisoval první pocity po příjezdu obránce Vojtěch Doktor.

Ve čtvrteční odpoledne čeká Čechy klíčová bitva. Proti Kanadě budou za outsidery. „Kanada má v týmu plno talentovaných hráčů, na které si musíme dát pozor. Dokáži rozhodovat zápasy. Silní jsou i fyzicky,“ je si vědom silných stránek soupeře kapitán Libor Zábranský.

O kvalitách soupeře ví i Michal Kvasnica. Asistent kapitána, který má na mistrovství bilanci dvou gólů a jedné asistence. „Zápas bude o týmové hře, bojovnosti a disciplíně. Když se nám podaří to dodržovat, máme šanci uspět,“ doufá šikovný forvard.

O soupeři Čechů mezi nejlepší osmičkou se rozhodovalo až do poslední chvíle. Kanada porazila v přímém souboji Švédy po prodloužení. „Kanada je jeden z největších favoritů celého turnaje, dosud neokusili hořkost porážky. Ale play off je pouze o jednom utkání. My se na něho připravíme a uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ pronesl hlavní trenér.