Kapitán Zábranský: Proti Švédsku tam necháme všechno, chceme medaili

V semifinále jste podlehli Americe 1:4. V čem jste nejvíce zaostávali za soupeřem?

Nebudeme si nic nalhávat. Soupeř byl lepší a nám oproti zápasu s Kanadou chyběl větší bojovný duch. Možná jsme neměli šťávu, nevím. Amerika byla proti nám o level lepší než Kanada.

Nalomila vás brzy inkasovaná branka?

Věděli jsme, že se do nás pustí od prvních minut. Proti silným soupeřům musíme začátek zvládnout. Dostali jsme brzy hloupý gól a to nám rozhodně nepomohlo. Do posledního zápasu turnaje se toho musíme vyvarovat.

Pocítil jste šanci, kdy jste sám snížil na 1:2, a Ameriku jste na pár střídání přehrávali?

Lukáš výborně vychytal nájezd, prosadili jsme se a najednou jsme byli na koni. Soupeř znejistěl, měli jsme dvě tři dobrá střídání. Jenže poté jsme zase hloupě inkasovali. Dle mého třetí gól rozhodl.

Do arény dorazilo necelých šest a půl tisíce diváků, kteří výrazně podporovali váš tým. Vnímali jste to?

Bylo to hezké, ale jako doma jsme se necítili. Bylo jasné, proč nám fandí.

Jaký je nyní recept na rychlou přípravu k duelu o bronz?

Musíme na porážku zapomenout. Nyní máme před sebou malé finále a rozhodně chceme placku.

Co od Švédů očekáváte?

Švédsko je výborně technicky vybavený tým. Nemáme se na co šetřit, necháme tam všechno.