S umístěním můžeme být spokojeni, hodnotil trenér osmnáctky Bruk

Ani do duelu o bronz česká osmnáctka nevstoupila dobře. První třetina nebyla povedená, český tým se nechal zbytečně vylučovat a dvakrát inkasoval v oslabení. „Švédsko se celkově třikrát trefilo v přesilové hře. Byla to naše bolest v celém turnaji, nechávali jsme se zbytečně vylučovat a soupeři nás za to trestali,“ trápilo po utkání hlavního trenéra Davida Bruka.

Po prvních dvaceti minutách prohrával národní tým o dvě branky. Ve druhém dějství si však vypracoval plno gólových příležitostí a s trochou štěstí mohl i vyrovnat. „Dali jsme do toho všechno, ale neproměňovali jsme své šance a to rozhodlo. Měli jsme jich dost na to, abychom s výsledkem něco udělali,“ mrzelo útočníka Michala Kvasnicu.

Zdálo se, že Češi měli proti Švédům větší šanci na úspěch než s USA. Trenér Bruk však měl po zápase odlišné pocity. „Po utkání mám pocit, že Švédsko mělo hru více pod kontrolou než Američané. Myslím si, že s USA jsme měli větší šanci uspět,“ prozradil po duelu o cenný kov.

Z jihu Uralu se budou čeští mladíci vracet bez medaile, avšak čtvrté místo mohou považovat za úspěch. „S umístěním můžeme být spokojeni, ovšem představovali jsme si, že na šampionátu vyhrajeme více zápasů,“ svěřil se Bruk. Spokojenost se čtvrtým místem projevil i Kvasnica. „Moc zápasů jsme nevyhráli, přesto jsme dosáhli na čtvrté místo, což je úspěch.“

V nejlepším světle se český celek na šampionátu ukázal proti Kanadě. Javorové listy šokoval ve čtvrtfinále a postaral se o největší překvapení turnaj. „Šampionát byl pro nás obrovská zkušenost. Nikdo z nás nezapomeneme především na to, jak jsme domů poslali Kanadu,“ dodal na závěr Michal Kvasnica.