Takový výsledek nečekal asi nikdo. Měli jsme štěstí, přiznal Pavlík

Výsledek 6:5 po zápase s Běloruskem před začátkem zápasu zřejmě nikdo neočekával…

Nečekal ho asi nikdo. Bohužel jsme je dostali do hry v přesilovkách, které využili. Naštěstí to dopadlo tak, že jsme vyhráli.

Nebyli jste ze začátku až moc v klidu?

Podle mě jsme byli až dost v klidu. Museli jsme zapnout, protože stav 0:2 proti Bělorusku nebyl dobrý. Nevěděli jsme ani, co máme čekat. Tušili jsme, že budou nepříjemní v protiútocích, což několikrát ukázali.

V úvodu zápasu byl do jeho konce vyloučen Daniel Kurovský, jak moc týmu poté chyběl?

Každý hráč chybí. Neudělal to naschvál, bohužel měl hokejku mezi nohama a soupeře seknul.

V první třetině jste si určité šance vytvořili, gólem však neskončily, co bylo potřeba udělat jinak?

Hráli jsme po obvodu, nechodili jsme moc do brány. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a tlačili jsme se více do předbrankového prostoru.

Přesto jste ale museli dotahovat ztrátu 0:2, co se vám honilo hlavou?

Nečekali jsme to, všichni jsme byli zaskočení. Říkali jsme si ale, že se nic neděje, že musíme dát gól na 1:2 a bude to dobrý.

Právě vy jste byl autorem gólu na 1:2... O secvičenou akci se zřejmě nejednalo, že?

Albi (Reichel) vystřelil a Osti (Safin) potom trefil břevno. Já jsem dorážel na dlouhou hokejku a naštěstí to tam spadlo.

Následně přišel druhý rychlý gól. Cítili jste, že jste sebrali soupeři vítr z plachet?

Každý soupeř opadne, když během chvíle vyrovnáte na 2:2. Strašně nám to pomohlo.

Využili jste přesilovku, čímž jste otočili stav utkání na 3:2. Byl to zlomový moment druhé třetiny?

Asi ano. Zaplať pánbůh, vrátili jsme se ke hře, kterou jsme chtěli hrát.

S čím jste šli do závěrečné třetiny?

Chtěli jsme hrát svoji hru a přidat ještě nějaký gól. Naštěstí se to povedlo, bylo tam ale i trochu štěstí.

Vy osobně jste dostal desetiminutový trest za nesportovní chování, co se tam stalo?

Byla to kravina. Puk byl vyhozený na icing, já jsem ho dojel a bohužel jsem položil hokejku tak, že došel až do brány. Byla to moje chyba, omlouvám se všem klukům.

Co bylo klíčové v posledních minutách, abyste jednobrankový náskok uhájili?

Měli jsme úkol, abychom udrželi puk u nich ve třetině, aby se nedostali do power-play, která by znamenala třeba vyrovnávací branku.