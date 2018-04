Britové zaskočili Slovince, výhru Kazachstánu zařídil švédský brankář

Slovinci si dělali naděje, že by je na turnaji mohl posílit hvězdný útočník Anže Kopitar. Kapitán Los Angeles dal ale po náročné sezoně přednost odpočinku.

Finský kouč Kari Savolainen zatím napsal na turnajouvou soupisku sedm obránců, z nichž čtyři působí v českých soutěžích - Blaž Gregorc v Hradci Králové, Žiga Pavlin v Českých Budějovicích, Matič Podlipnik a Sabahudin Kovačevič v Karlových Varech.

Slovinci sice soupeře z britských ostrovů přestříleli 35:15, na gólmana Bena Bownse ale vyzráli jedinkrát. „Šli jsme do zápasu s jasným plánem a myslím, že se nám ho dařilo po celý zápas plnit. Dařilo se nám v přesilovkách, což bylo hodně klíčové,“ radoval se po utkání autor vítězného gólu Robert Dowd. Britové skórovali v početní výhodě dvakrát.

„Britové hráli velmi chytře, jakmile cítili šanci, udeřili. To platí hlavně o jejich přesilovkách. Je to pro nás velké zklamání, ale to je hokej, někdy vyhráváte a někdy ztrácíte,“ ulevil si slovinský kouč Kari Savolainen.

Britský hokejista David Phillips se spolu s fanoušky raduje z výhry nad Slovinskem.

Hlučné hlediště zaplněné 7170 diváky hnalo domácí Maďary na zteč v duelu s Kazachstánem, jenže soupeř si vedl neméně zdatně a navíc měl v brance výraznou oporu - naturalizovaného Švéda Henrika Karlssona.

Třiačtyřicetiletý brankář se zkušenostmi z NHL (26 zápasů za Calgary) zlikvidoval všech 28 střeleckých pokusů Maďarů. Naopak Kazaši v závěrečné třetině během pouhých 4 minut třikrát překonali Adama Vaye v maďarské brance a domácí tým se už ze šoku nevzpamatoval.