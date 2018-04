Britové jsou blízko postupu, hattrick Verliče vrátil Slovince do hry

Dva úvodní zápasy turnaje - s Velkou Británií a Polskem - zastihly Slovince v útlumu, teď už ale ukazují, že jejich sympatické olympijské účinkování nebylo náhodné. Poté co si ve středu poradili s domácím Maďarskem přehráli i dalšího silného soupeře Kazachstán. Hattrickem se blýskl Miha Verlič.

„Měli jsme katastrofální start do turnaje, a tak pokud jsme se chtěli vyhnout ostudě, bylo jasné, že se musíme opravdu výrazně zlepšit,“ připomněl hrdina zápasu Verlič porážky s Velkou Británií a Polskem.

„Povedlo se. V zápase s Maďarskem to začalo, dnes pokračovalo a věřím, že zítra to úspěšně vyvrcholí v duelu s Itálií,“ dodal šestadvacetiletý útočník finského Jyväskylä.

„Před dvěma dny jsme byli v hodně složité situaci, čelili jsme pořádnému stresu. Smekám před svými hráči, jak se s tím v zápasech se dvěma silnými soupeři vypořádali,“ řekl po utkání finský kouč slovinského týmu Kari Savolainen.

„Slovinsko je velmi vyvážený tým. Hráči s přehledem kontrolují puk, jsou silní v rychlých protiútocích. Dnes nás vůbec nepustili k naší hře,“ poznamenal kazašský trenér Galym Mambetalijev. „Musíme se soustředit na náš poslední zápas (s Polskem),“ dodal.

Britové, kteří si postup do druhé výkonnostní skupiny vybojovali loni na turnaji týmu třetího sledu v Belfastu, jsou největším překvapením budapešťského klání. Výhry nad Slovinskem a Itálií se jim v konečném účtování mohou hodit.

Naposledy se mezi elitou představili v roce 1994 na MS v Itálii, kde v základní skupině prohráli všech pět zápasů s celkovým skóre 7:44 a vrátili se znovu o patro níže.

„Nebyl to z naší strany zrovna krásný hokej, ale tak to někdy prostě je. Bylo to o tvrdé práci, která přinesla výsledek. Kluci si teď dají pivo a pořádně si odpočinou,“ řekl po utkání britský kouč Peter Russell. K šanci na postup se příliš vyjadřovat nechtěl. „Je to jako když sníte sen. Sem tam se může povést na první pohled nemožné,“ uvedl.



Mistrovství světa v ledním hokeji I. divize, skupina A v Budapešti Kazachstán - Slovinsko 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Branky: 7. Peťjuchov, 11. Grents, 39. Asetov - 6., 28. a 54. Verlič, 16. Urbas, 38. Kovačevič. Itálie - Velká Británie 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Branky: 8. Lambacher, 14. Larkin, 46. Scandella - 8. a 49. Perlini, 9. Dowd, 23. O´Connor.