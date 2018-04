Britové se po 25 letech vrací mezi hokejovou elitu, postupují i Italové

O tom, že Brity doprovodí mezi elitu Italové rozhodla jejich výhra ve vzájemném duelu s rovněž devítibodovým Kazachstánem (3:0).

Před závěrečným duelem byly karty rozdány jednoznačně: pokud Britové v souboji s Maďarskem uhrají bod, postoupí mezi elitu oni společně s Itálií, výhra domácího týmu v normální hrací době znamená postup Maďarska a Kazachstámu. Dlouho to vypadalo na variantu B, Maďaři vedli k radosti většiny z 7 870 diváků 2:0, jenže soupeř, který byl nováčkem letošního turnaje, nerezignoval.

„Je to neuvěřitelný pocit,“ rozplýval se v průběhu oslavného reje autor rozhodující trefy Robert Farmer. „Puk mi odskočil, ale nakonec se to šťastně odrazilo a je z toho zlato a postup. Je to skvělé,“ popsal rozhodující moment. „Na téhle cestě za námi stál týmový duch, věříme v sebe. Kdybychom tu šanci postoupit nevyužili, možná by už nikdy nepřišla,“ dodal.

„Právě jsme dohráli neuvěřitelný turnaj. Vyšel nám jeho úvod, pak jsme se dostali pod tlak, ale závěr byl skvělý,“ rozplýval se nejlepší obránce turnaje Ben O’Connor. „Jsme jako rodina, prostě nejlepší kamarádi.“

„Splnil se nám sen, jsem šťastný za hráče i naší vlast. Nemyslím, že nám zatím úplně dochází, co se stalo,“ svěřoval se britský kouč Peter Russell.

Britům bleskově pogratuloval i český fotbalový brankář Petr Čech.

První zápas závěrečného dne rozhodl o sestupujícím týmu, kterým je Polsko. To podlehlo Kazachstánu jasně 1:6.

„Museli jsme vyhrát a podle toho jsme k zápasu přistoupili. I když jsme časem vedli jasným rozdílem, hráli jsme naplno do úplného konce,“ říkal po utkání kazašský útočník Roman Starčenko, který se blýskl čtyřmi góly a jednou asistencí. „Teď nám nezbývá než čekat, co se stane. Musíme doufat,“ dodal.



„Nehráli jsme zpočátku špatně, ale velkou překážkou byl brankář Karlsson. A pak dal soupeř první, druhý, třetí gól...,“ poznamenal kanadský kouč polské družiny Ted Nolan. „Na tomto šampionátu byl každý tým velmi dobře připraven, hranice mezi vítězstvím a prohrou byla občas tenká,“ dodal zkušený trenér.

V zápase Itálie se Slovinskem už všechno směřovalo k remíze 3:3 v normální hrací době, která by ovšem vyřadila ze hry o postup oba týmy. A tak se děly věci. Nejprve se snažili ve hře bez brankáře rozhodnout Italové, v posledních dvou minutách je napodobili Slovinci. Dvě vteřiny před koncem je za to ale potrestal gólem Diego Kostner. A jak se později ukázalo, byl to postupový gól.

„Předvedli jsme skvělý týmový výkon, ale to platí i o soupeři. Oba týmy podrželi brankáři,“ poznamenal po utkání autor vítězné italské trefy. A teď nám nezbývá než čekat a doufal,“ dodal. Nakonec se on i jeho spoluhráči dočkali postupu.

„Byl to zvláštní zápas. Oba týmy potřebovaly tři body, a tak jsme s tím jako trenéři museli v závěru něco dělat. Power play vyšla lépe soupeři. Škoda, měli jsme na to, dát více gólů během šedesáti minut,“ konstatoval finský trenér slovinské reprezentace Kari Savolainen.

Sestupující Polsko nahradí příští rok Litva, která vyhrála doma v Kaunasu turnaj třetí výkonnostní skupiny. V rozhodujícím zápase porazila sousedy z Estonska 4:1. Ve vítězném týmu nechyběly největší litevské hvězdy historie - již pětačtyřicetiletý obránce Darius Kasparaitis a o šest let mladší útočník Dainius Zubrus.

Mistrovství světa v ledním hokeji I. divize, skupina A v Budapešti Kazachstán - Polsko 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky: 13., 25., 40. a 60. Starčenko, 14. Akolzin, 47. Kuchin - 28. Zapala. Slovinsko - Itálie 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 18. Podlipnik, 24. Tičar, 39. Kovačevič - 2. Gander, 30. Sullivan, 34. Trivellato, 60. D. Kostner. Maďarsko - Velká Británie 2:3 po náj. (1:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 4. Bodo, 42. Erdely - 51. Dowd, 60. Farmer, rozhodující nájezd O´Connor.