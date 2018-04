Postupová šance Maďarů po vydřené výhře žije, Poláci zabojují o záchranu

Úvod duelu patřil Maďarům, kteří už v 10. minutě vedli 2:0 a zdálo se, že míří za hladkou výhrou. Jenže nejprve se vyrovnal obraz hry a ve druhé třetině dokonce i skóre. Už po 30 vteřinách třetího dějství ale poslal János Hari k radosti většiny z 7370 fanoušků v hledišti do vedení opět maďarský výběr. A skóre 3:2 vydrželo až do závěrečné sirény.

„Nebyl to hezký gól, ale zato v tak vyrovnaném zápase hodně důležitý,“ pravil po zápase autor vítězné trefy Hari, od něhož se puk do polské branky odrazil.

O vyrovnanosti zápasu svědčí i těsný poměr střel 38:36 ve prospěch Maďarů. K oporám obou celků patřili brankáři - domácí Adam Vay měl 94,12% úspěšnost zákroků, Polák Przemyslaw Odrobny 91,67%.

„Ve třetí třetině to byla obrovská bitva, ve které se mohlo stát cokoliv. Ano, tentokrát jsme měli štěstí,“ přiznal finský kouč Maďarů Jarmo Tolvanen. „Nevím, jak velké jsou naše šance, abychom se dostali na jednu ze dvou postupových příček, ale uděláme pro to maximum,“ dodal.

„V první třetině nás Maďarsko přehrávalo, ale od druhého dějství jsme se dokázali vrátit do hry,“ hodnotil duel zkušený kanadský trenér v polských službách Ted Nolan. „Bylo to trochu jako boxerský duel, prohráli jsme na body. Soupeř dnes měl i štěstí, ale to přeje těm, kteří tvrdě pracují. A to Maďaři dělali.“

Mistrovství světa v ledním hokeji I. divize, skupina A v Budapešti Polsko - Maďarsko 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Branky: 26. Komorski, 33. Chmielewski - 2. Sebok, 10. Benk, 41. Hari