Karty a odpočinek, tak se také hokejoví mladíci chystali na Bělorusy

Poprvé v roli favorita Česká reprezentace si na MS vyzkouší novou roli, poprvé se od ní bude čekat bezpodmínečné vítězství. „Vždy je těžší jít do zápasu jako papírový favorit. Musíme hlavně hodně bojovat a nesmíme vypustit ani jeden souboj. Bělorusové po nás hodně půjdou a nenechají nám nic zadarmo. Budou se snažit hodně blokovat střely, my tak musíme co nejvíc puků dostávat na bránu,“ burcuje Ondřej Vála. V podobném duchu hovoří i Jakub Galvas. „Hrát proti papírově slabšímu soupeři je vždy složitější. Určitě by bylo dobré dát hned na začátku gól, abychom se více uklidnili. Pak už bychom měli zápas dotáhnout do vítězného konce,“ přeje si. „Moc toho o nich zatím nevíme. Jako každý soupeř budou hodně bruslit a dohrávat to. Myslím si, že to bude jejich styl hry,“ odhaduje Radovan Pavlík.