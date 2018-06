Hokejový obránce Pyrochta vyrazil na první nováčkovský kemp NHL

„Bude to boj o místo. Psychicky i fyzicky se cítím výborně a jsem odhodlaný nechat na ledě maximum. Ještě je před námi dlouhá doba, do toho hlavního kempu zbývají stále nějaké dva měsíce, ale už teď bych se rád předvedl v co nejlepším světle,“ řekl čerstvě 22letý hokejista.

Pyrochta se ke smlouvě v zámoří odrazil díky skvělým výkonům v dresu Bílých Tygrů Liberec, kde působil poslední dvě sezony a předtím i v mládeži. „Chtěl jsem si splnit sen o NHL. Bílí Tygři mi k tomu hrozně pomohli, pod Filipem Pešánem jsem dostával prostor a byl na ledě při důležitých momentech. Byla to pro mě velká škola,“ říká Pyrochta.

V Nashvillu podepsal kontrakt na dva roky a na aktuálním nováčkovském kempu má první příležitost, jak osobně přesvědčit o svých kvalitách. Už před odletem trochu věděl, do čeho jde. „V první řadě to bude boj na ledě, vztahují se k tomu ale i věci mimo led. Neměl byste moc vystrkovat růžky, musíte dodržovat i nějaké věci mimo hokejový život. Je to jednoduché, musím do toho dát všechno,“ konstatoval hokejový talent.

Úvodního kempu Nashvillu se v těchto dnech účastní tři desítky hráčů. Pyrochta se na něm potkal i s krajany, pozváni byli i brankáři Miroslav Svoboda, Tomáš Vomáčka a Karel Vejmelka.

Filip Pyrochta stojí před svou životní šancí. Smlouvu v NHL nakonec podepsal i přesto, že si ho žádný z týmů v minulosti nevybral při každoročním draftu. Se zámořským prostředím už má zkušenosti, v mládežnickém věku působil dvě sezony v Kanadě, kde hrál nižší soutěž QMJHL

Jestli se prosadí do nejslavnější hokejové soutěže, nebo začne svou dospělou zámořskou kariéru na farmě, ukáží příští měsíce. „Samozřejmě by bylo nejlepší jít rovnou do NHL, ale člověk musí být realistou. Dva roky jsem nehrál na úzkém kluzišti. Než se do toho dostanu, chvíli to potrvá. Potom se děj vůle boží,“ usmívá se hráč, který byl v minulé sezoně jedním z nejlepších obránců české extraligy.