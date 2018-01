Chceme medaili, říká odhodlaně hokejový hrdina Nečas

Vždyť nejspíš narazíte na Kanadu. To si tak věříte?

Medaile je i tak náš cíl. Musíme jít dál a pokusit se to urvat. Myslím, že hrát se dá s každým. Zvládli jsme to i s Finskem, které bylo lepší. Byli víc na puku, přehrávali nás. Na druhou stranu jsme i my byli v určitých pasážích lepší. Hlavně jsme hráli hodně srdíčkem a chtěli postoupit asi o trochu víc.

Neměli jste i Finům až příliš velký respekt?

Těžko říct, možná trochu ano. V kabině jsme si po první třetině řekli, že musíme hrát líp. Finové ale hráli výborný hokej, řekl bych, že tady mají jeden z nejlepších týmů. Jejich ofenziva byla prostě výborná, ale porazili jsme je.

Finové měli víc než padesát střel na bránu, ale vy jste jich i spoustu zblokovali…

Jejich beci hrají neskutečně dobře na modré čáře. Dokáží dobře naznačit střelu, na což se hrozně těžko reaguje. I tak jsme spoustu finských střel zblokovali, a to i v jejich přesilovkách. Hráli jsme jako tým, a to v takových zápasech rozhoduje.

Před koncem třetí třetiny jste prohrávali 2:3, ale sáhli jste ke hře bez brankáře, která vám vyšla. Jak se situace před třetím gólem seběhla?

Musím přiznat, že jsem byl rád, že jsem vůbec stál na bruslích. Odrazil se ke mně puk a přihrál jsem na modrou čáru Kubovi Galvasovi, který vystřelil a Filip Zadina se tečí trefil mezi gólmanovy betony. Šli jsme štěstí naproti a pomohlo nám. Je to výborný pocit.

Co říkáte na výkon gólmana Kořenáře, který vás skvělými zákroky hodně podržel?

Pepa chytal naprosto neskutečně. Měl přes padesát zákroků a strašně moc nás podržel. Vždy je základem, aby gólman chytal dobře, protože potom celý tým hraje ještě o dva stupně lépe. Byl to od něj i celého týmu výborný výkon.

Věřili jste si i díky němu víc před samostatnými nájezdy?

Určitě ano. Bylo hodně dobré, že jsme z prvních tří našich nájezdů hned dva proměnili. Finové už potom měli nůž na krku a museli dát. V nájezdech už je to vždy loterie. Oni ten poslední nedali a naše euforie byla na světě.

Právě váš nájezd se nakonec ukázal jako vítězný. Vypadalo to, že jste měl i trochu štěstí. Jak se puk do brány nakonec dostal?

Chtěl jsem si najet zprava a střílet brankáři pod lapačku, ale puk mi nějak odskočil a nakonec projel do sítě mezi betony. Byl to takový šťastný nájezd, ale jsem moc rád, že to tam spadlo a Pepa Kořenář to potom vychytal.

Česká reprezentace do 20 let postoupila do semifinále po dlouhých třinácti letech. Jaký máte pocit z toho, že se to povedlo právě vám?

Určitě je to skvělý pocit, ale jak se říká, vítězná radost trvá jen do půlnoci. Teď si postup užijeme, zítra si dobře odpočineme a musíme se připravit co nejlépe na dalšího soupeře. V semifinále musíme podat ještě lepší výkon.