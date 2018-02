Nečas o reprezentaci: Lítá se ve vyšším tempu než v extralize

Čechům se zatím náramně daří, v prvním duelu porazili 4:2 Švýcary, naposledy přehráli 3:0 Finy. Navíc jsou k vidění hráči, kteří na přelomu roku zářili na mistrovství světa dvacítek v americkém Buffalu. Asi nejvýraznějším jménem je Martin Nečas, který si v letošní sezoně za Carolinu připsal už start v NHL. Poté se však přesunul zpět do Brna, kde se chce pokusit o obhajobu titulu.

„Jsem vždycky rád, když se s klukama na takové akci vidíme. Určitě je dobré si zahrát ve své kategorii, kde je ten hokej velmi rychlý,“ říká Nečas.

Máte zkušenost z NHL, zahrál jste si na mistrovství světa dvacítek. Jak se poté hraje ve vaší kategorii na menším turnaji v Hradci Králové?

Určitě je dobré se tady sejít, ta úroveň je asi o něco nižší než na mistrovství, ale pořád je to rychlý hokej. Přijde mi, že je to ve vyšším tempu než extraliga, lítá se nahoru dolů. Myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon. Přišlo mi to lepší než proti Švýcarům, kteří hráli hůř než Finové. Já teď budu muset odjet, ale věřím, že kluci to uhrajou a na turnaji zvítězí.

Co rozhodlo o vítězství s Finy?

My jsme hráli výborně na puku. Měli jsme tam hodně šancí. Navíc gólman výborně zachytal. Myslím, že tady hrajeme velmi dobře, máme dobrou taktiku, když všechno otáčíme do útoku a vychází to.

Máte zkušenosti s extraligou. V čem je největší rozdíl mládežnického hokeje?

Každý je ve své kategorii, proto se nikdo nebojí si dovolit, je to nebojácný hokej, hraje se velmi rychle a je tam hrozně moc šancí, což v extralize někdy nebývá.

Díval jste se na první zápas českých hokejistů na olympiádě?

Jasně. Utkání jsem sledoval. Byl to velmi těžký zápas. Není nic lehkého dostat na začátek turnaje papírově slabší tým, který hraje doma. Korejci hráli opravdu dobře do obrany, dohrávali souboje a celkově předváděli dobrý hokej. Takový začátky bývají nejtěžší, což se potvrdilo. Důležité je, že to kluci nakonec uhráli, a snad budou lepší a lepší. Věřím, že se jim povede placku vybojovat.

Sledujete i jiné sportovce na olympiádě?

Určitě se je snažím sledovat, ale teď na to nebylo tolik času. Rád si pustím biatlon či jiné sporty, podle toho, co dávají. Velkým vzorem je Martina Sáblíková.

V Hradci jste za Kometu odehrál už několik zápasů, co se vám vybaví, když sem přijedete?

Hradec hraje velmi dobře, mají silný tým. Ale co si nejvíc vybavím, je určitě loňské semifinále play-off. To jsme zvládli, ale byl to jediný tým, který nás hodně kousal. Myslím si, že tu mají dobré fanoušky, a je tu těžké hrát.