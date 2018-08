Manažer Nedvěd: Chtěli jsme i Pastrňáka a Jaškina, ale kemp je pozdě

„Zatím mě v té pozici ještě nic nepřekvapilo. V hokeji jako takovém se pohybuji celý život, ale určitě přijdou věci, které se i já budu muset ještě učit,“ říká Nedvěd.

Začněme přerovským kempem. Jak těžké bylo dát tým dohromady, protože přišla řada omluvenek?

Ano, nebylo úplně jednoduché, protože je spousta hráčů, o něž jsme měli zájem, ale termín jim nedovoluje přijet. A bylo to na hraně i pro mnohé další, kteří už odletí za velkou louži. Také bylo dost zraněných, ale i tak jsme ale měli z čeho vybírat. Nebylo to tak dramatické, ovšem je na zvážení, jestli to příště neudělat o týden či dva dřív.

Stáli jste o víc hráčů z NHL?

I když hlavní myšlenka kempu je jiná a je zaměřená hlavně na to, aby mladí kluci přičichli k nároďáku, chtěli jsme třeba i Jaškina nebo Pastrňáka. Byla by to dobrá možnost pro mladší hráče, aby je viděli při tréninku, přiučili se. Oni by jim šli příkladem.

Neuvažovali jste tedy i o jakémsi „tmelícím“ kempu, o kterém mluvil bývalý kouč Josef Jandač? Že by se při něm hráči víc spřátelili a pak se snadněji rozhodovali, zda v květnu přijedou na mistrovství světa.

Ta myšlenka je dobrá, teď je ale otázka, jestli o to budou mít kluci z NHL zájem. Nesmí to být kontraproduktivní. Za mě je tento kemp pro mladé hráče, aby se obouchali. Když to spojíme s hráči z NHL, tak to má smysl. Kdyby sem přijeli Jaškin, Pastrňák, Voráček, tak je to pro ně obrovská motivace. Někteří by skutečně přijeli, ale termín jim to nedovoluje.

Francouzovi a Kautovi dokonce účast zakázalo vedení Colorada. Proč?

Bavil jsem se s Joem Sakicem (generální manažer Avalanche) a řekl mi, ať to klidně hodím na něj, že nám je nepustí. Olympiáda nebo mistrovství světa jsou samozřejmě něco jiného, ale tady v tom případě nechtěli riskovat, kdyby se náhodou něco stalo. To se jim může stát i kdekoliv jinde, ale je pravdou, že toto jsou už plnohodnotné tréninky a viděli v tom určitou hrozbu. Respektujeme to a nemáme s tím vůbec žádný problém.

Naopak Montreal v případě Skleničky a Moravčíka či Carolina u Nečase a Mrázka souhlasily bez problémů?

Ano, většina generálních manažerů s tím žádný problém neměla. Já osobně si myslím, že pro ty kluky je to dobrá příprava. Mají samozřejmě možnosti si občas zajít někam zabruslit, ale myslím, že tohle je skvělá šance si před kempem NHL dobře zatrénovat a připravit se na sezonu.

Neuvažovali jste, že v rámci kempu sehrajete i oficiální zápas?

Zvažovali jsme to a bylo by to asi nejlepší, kdybychom si mohli zahrát plnohodnotný zápas a viděli kluky v akci. Nakonec máme na čtvrtek naplánované alespoň modelové utkání, na které se rádi podíváme. Ale není to plnohodnotné.

Zatím sledujete tréninky z tribuny. Půjdete taky na led?

Brusle mám, trenérům jsem to i nabídl, ale moje práce samozřejmě spočívá hlavně v tom, abych hráče sledoval a ne je trénoval. Od toho jsou trenéři. Odpoledne tu máme střelbu a té se zúčastním. Jinak ale na led chodit nebudu, jen kdyby ta situace byla nějak kritická a musel jsem.

Ptám se i proto, že zatím stále není znám druhý asistent trenéra.

Situace je stále stejná. Nějací kandidáti jsou a řešíme to. Realita je taková, že by bylo samozřejmě lepší, kdybychom už byli kompletní, ale na druhou stranu netřeba dělat zbytečně ukvapená rozhodnutí, abychom to šili horkou jehlou. Počkáme na toho správného trenéra. Někdy si tyhle věci prostě vyžádají více času.