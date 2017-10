Ďábelské zmrtvýchvstání. Mladá síla žene New Jersey, pookřeje i Zacha?

Americký trenér je u týmového kormidla od roku 2015, kdy k mužstvu přišel společně s novým generálním manažerem Rayem Sherem. Ten nahradil stálici Loua Lamoriella, s jehož vedením upadajících Devils byli fanoušci čím dál méně spokojení. Vytoužené oživení mělo přijít s tandemem z Pittsburghu (Hynes do té doby působil šest sezon jako trenér farmářského celku Penguins z Wilkes-Barre).

První dva roky jejich působení u klubu zlepšení rozhodně nepřinesly, důvěru ve „svého“ trenéra ale Shero neztratil. A letos se mu to začíná vyplácet. Devils prošli v létě radikální přestavbou. Kromě volných agentů se do prvního mužstva prosadila skupina nezkušených nadějí, které zapadají do moderního trendu mladých hvězd v lize.

Hlavním nešvarem hry Devils byla ofenzíva. Bezradní útočníci byli třetími nejhoršími v počtu vstřelených branek v sezoně 2016/17. Bylo jasné, kde je zakopaný pes. Ray Shero měl tedy cíl jasně daný.

První vlaštovkou nových časů bylo červnové losování pořadí týmů při draftu, v němž se štěstěna usmála právě na New Jersey. Tentokrát však hlavní favorit v katalogu noviců nebyl, do stejné startovní pozice pasovali hokejoví agenti Švýcara Nica Hischiera a Nolana Patricka z Kanady. Shero se po dlouhých pohovorech s oběma holobrádky rozhodl pro prvně jmenovaného.

„Byl to těžký výběr,“ přiznal tehdy Shero, který strávil šest týdnů poznáváním nejslibnějších mladíků čekajících na šanci v nejslavnější lize. „Pro naši organizaci ale bude největším přínosem Nico. Umí dokonale tvořit hru, což je to, co nám scházelo.“

Chválu sklízí osmnáctiletý Hischier i od spoluhráčů. „Ukázal, že je bojovník. Jeho zarputilost mě na hráči jeho věku fascinuje nejvíce,“ rozplýval se nad mladším spoluhráčem útočník Drew Stafford, který přišel do týmu během letních přestupů z Bostonu. Poslední jedničce draftu věští slibnou budoucnost. „Je fyzicky skvěle vybavený. Vsaďte se, že bude ještě lepší a silnější.“

Z nováčků překvapivými tahouny

Od koho se úspěch očekával rozhodně mnohem méně, je švédský forvard Jesper Bratt. Další teenager, kterého si New Jersey vybralo v loňském draftu v předposledním šestém kole. Většinu uplynulé sezony strávil Bratt až ve druhé nejvyšší švédské soutěži...

A letos? Rodák ze Stockholmu zaujal na letním kempu a v dechberoucích výkonech pokračuje i po startu základní části. Vždyť v šesti zápasech posbíral stejný počet kanadských bodů (3+3).

„Byl to fofr,“ uznává po vstupu mezi elitu Bratt, který si tak nečekaně zahraje proti Crosbymu nebo McDavidovi. Svým oblíbencům, které ještě na jaře sledoval z diametrálně většího odstupu.

Po zpackané uplynulé sezoně měl problémy nastavit psychiku tak, aby podával stoprocentní výkony. Díky péči renomovaného mentálního kouče Andyho Swarda se naučil předvádět to nejlepší, co v něm je.

„Rozhodně jsem nečekal, že se dostanu do prvního týmu, protože jsem ze sebe dostal tak 80% možného výkonu. Nyní už ale ze sebe zase umím vymáčknout maximum,“ je rád devatenáctiletý Bratt.

Dostane své pověsti také Zacha?

Další ďábelskou kometou, byť na modré čáře, je Will Butcher. Dvaadvacetiletý obránce dal po draftu přednost univerzitě. Po studiích získali jeho podpis Devils. A Američan se jim vyplácí ve velkém - v úvodních šesti partiích naservíroval spoluhráčům 9 asistencí, čímž jako nováček pořádně provětral ligové rekordy.

„Jenom dělám svoji práci a připravuju šance ostatním klukům,“ říká skromně Butcher, který v univerzitní soutěži NCAA získal prestižní Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče. Ocenění, které prošlo rukami hráčů jako Jack Eichel, Johnny Gaudreau nebo Paul Kariya.

Ideální podmínky pro hokejový rozpuk má také český vyslanec mladé vlny Pavel Zacha. Nastupuje v řadě právě s Brattem, záda mu často kryje Butcher. Po půltuctu utkání vsítil Zacha dvě branky, díky talentovaným spoluhráčům se ale jemu i týmu z břehu řeky Hudson blýská na lepší časy.