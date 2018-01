Pryč z Brooklynu? Islanders jsou blízko návratu do původního domova

Zvětšit fotografii Hala Barclays Center v New Yorku se chystá na zápas Islanders s Chicagem. | foto: AP

dnes 19:59

43 let strávili New York Islanders na ostrově Long Island, podle něhož se ostatně i jmenují. Před třemi lety opustil klub chátrající stadion a nastěhoval se do supermoderní haly v Brooklynu. Jenže jak se ukazuje, nebyl to nejšťastnější nápad. Ve hře je nyní i návrat do původního hokejového domova.