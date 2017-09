Po vzoru basketbalu. Hokejová NHL chce svou show zaujmout Číňany

Oba sporty mají v asijské zemi diametrálně rozdílnou základnu. „Jejich zkušenost je pro nás nepopiratelným přínosem. Víme, co může fungovat, co naopak ne. Ale jinak to bude něco úplně jiného,“ přiznává ligový komisař Bill Daly.



NHL proto zažila perné čínské léto. Několik týmů, včetně Bostonu s Davidem Pastrňákem, vyslalo do Číny své hráče na hokejovou misijní cestu, během níž hokejisté pomáhali popularizovat svůj klub a lední hokej vůbec. „Obdrželi jsme od zúčastněných týmů velice pozitivní reakce. Chuť na hokej je v Číně velká,“ tvrdí Daly.

Není to poprvé, co se nejslavnější liga světa rozhodla zapustit kořeny v potenciálně úspěšném, ovšem z hokejového hlediska relativně nepolíbeném území. Sezona 1997/98, jež zahrnovala olympiádu v japonském Naganu, odstartovala regulérními zápasy základní části mezi Anaheimem a Vancouverem v Tokiu. O rok později se na stejném místě střetly Calgary a San Jose.

Tehdy se ale odvážný krok minul účinkem. „Zkoušeli jsme podnítit zájem, ovšem ten bohužel neměl dlouhého trvání,“ pokračuje Daly. Tehdy se ale liga musela vypořádat s odlišnými finančními a obchodními vyhlídkami. „Okolnosti, které existují nyní, jako zájem o ligu a dynamičnost čínského trhu, nám dávají mnohem větší spektrum možností.“

Zájem o kvalitní hokej v Číně skutečně existuje, poslední finále Stanley Cupu sledovalo na opačném břehu Tichého oceánu překvapivě velké množství čínských diváků. V největší zemi Dálného východu zimní sporty táhnou čím dál víc, a to díky zimní olympiádě, která se odehraje v Pekingu za pět let. Čínská vláda nelení a hodlá zapojit 300 milionů mladých do účasti v zimních sportech. A velikost tamní populace poskytuje lize obrovskou možnost k rozvinutí obchodních zájmů.

Prosíme, nevnášejte do arény nunčaky

Vrcholem úvodní etapy čínského hokejového Velkého třesku mají být právě dvě utkání mezi Kings a Canucks v Šanghaji a Pekingu, nazvané China Games. Úvodní tréninky se neobešly bez mlhy nad ledovou plochou, také kluziště má neobvyklé, o něco širší rozměry. „Kromě toho má ale aréna parametry těch v NHL,“ chválil obránce Los Angeles Jake Muzzin.

Pro Číňany to bude každopádně unikátní podívaná. Pro utkání byly na každé sedačce připraveny tradiční bílé ručníky, určené k nadšenému mávání, jichž ale v úvodním šanghajském zápase diváci, jichž přišlo přes 10 tisíc, příliš neužívali. U vstupu do haly byl pestrý výčet zakázaných předmětů - od selfie tyčí až po nunčaky.

„Vlastně nevím, jakou očekávat atmosféru,“ prohlásil před utkáním, v němž Kings porazili kanadského soupeře 5:2, kouč vítězného týmu John Stevens. „Už když jsme hrávali v Evropě, bývala nálada v hale naprosto odlišná od toho, na co jsme byli zvyklí.“

Je pravda, že k bouřlivé atmosféře mělo první utkání v Číně opravdu daleko. To ovšem nesnižuje zajímavost nekonečného čínského trhu, ke kterému vedení NHL tolik vzhlíží. K ligovému celku v oblasti, jako to provedla ruská KHL s vytvořením čínského celku Kunlun, je ale podle Dalyho daleko.

„To rozhodně nevidím jako možnost, alespoň ne v nejbližší době. Raději se budeme soustředit na rozvíjení strategií v méně hokejových zemích Evropy, které však mají dostatečné zázemí a vášnivé fanoušky.“