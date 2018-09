Noví Češi v NHL. Nečas i Chytil startují cestu hvězd, jiní farmě neutečou

Martin Nečas. Naděje nových časů Caroliny

Na Martina Nečase se v týmu Carolina Hurricanes moc těší. Připravili pro něj vyhřáté místečko na centru druhé nebo třetí lajny, kde by měl postupně navykat zámořskému hokeji a vypracovat se po boku ruského kolegy Andreje Svečnikova v tahouna mužstva.

Trenér Rod Brind’Amour o něm už v červenci na rozvojovém kempu prohlásil: „Martin přišel sebevědomější, herně se zlepšil, fyzicky vyzrál. Rozdíl oproti loňsku? Jako den a noc.“

Carolina bude i od něj potřebovat nahradit góly za střelce Jeffa Skinnera, jehož vyměnila do Buffala. Pokud se nestane nic zvláštního, 19letý Nečas stráví celou sezonu v prvním týmu.

Filip Chytil. Důvěra v mladý kádr Rangers

Prostor dostane další 19letý centr Filip Chytil. New York Rangers se před play off v minulé sezoně rozhodli kádr vyprodat, zmizeli Rick Nash, J. T. Miller, i kapitán Ryan McDonagh.

Pro mladíky se tím otevřela brána do světa NHL. Sám Chytil doufá, že u Rangers zůstane celou sezonu. Podle prognóz by měl začít v lajně s Vladislavem Namestnikovem a norským Matsem Zuccarellem. „Musím zlepšit hlavně střelbu,“ říká Chytil.

Blízko k soupisce Rangers má i 20letý obránce Libor Hájek, ten ovšem stojí před větší konkurencí a ještě musí hodně dokazovat. Pokud se mu ale kemp povede, šanci dostane.

Filip Zadina. Překvapující výhra Detroitu na draftu

Hojný počet českých zástupců přivítají na kempu i Detroit Red Wings. Osmnáctiletému Filipu Zadinovi mohou pomoci nešťastné zdravotní trable švédského kapitána Henrika Zetterberga, který v říjnu nebude schopný do zápasů NHL nastoupit.

„Pokud se nevrátí - a zatím to tak vypadá - je to hodně nadějné, protože se Zadinou počítají do první lajny. Chtějí, aby hrál hodně minut, v opačném případě ho radši dají ještě na farmu,“ přibližuje Vladimír Havlůj, jenž pro Red Wings dlouhé roky pracuje jako skaut.

„Stejně ale musím dokázat, že si to zasloužím, bude to těžký úkol a musím být trpělivý,“ hodnotí situaci Filip Zadina.

Libor Šulák a Filip Hronek. Obránci budoucího Detroitu

Záda mu v budoucnu pohlídá české duo Libor Šulák a Filip Hronek, nyní má blíže k sestavě druhý jmenovaný. Ovšem i on zatím figuruje na pozici prvního náhradníka, kterému by zavolali, pokud by se někdo zranil. Přesto už v AHL 20letý Hronek ukázal, že dokáže být tahounem a lídrem. Stejně tak 24letý Šulák do zámoří přichází v roli borce, jenž útočně táhl svůj švédský tým. Detroit jim oběma může šanci bez obav dát, záležet bude na výkonech v kempu.

Jakub Zbořil. Trpělivost Bruins ponese ovoce

V podobné situaci se nachází další český obránce. 21letý Jakub Zbořil odkroutil v AHL první sezonu a zařadil se ke spolehlivým hráčům. Jenže soupiska obránců Bostonu je přeplněná a vedení klubu dá Zbořilovi raději prostor dál se vyvíjet v AHL, než aby paběrkoval s pár minutami či proseděl zápasy NHL na tribuně.

„Trenéři minulou sezonu zkoušeli, co vydrží. Sice neměl tolik bodů, protože Providence nehraje tak do útoku, ale vytížení se mu zvyšovalo a dával do toho sto procent, do NHL už může nakouknout,“ věří kamarádovi gólman farmy Bostonu Dan Vladař.

Michal Moravčík a David Sklenička. Sázka Montrealu na sehranost

Nejen skvělými výkony na mistrovství světa si smlouvu s Montreal Canadiens vysloužila sehraná plzeňská dvojice obránců Michal Moravčík a David Sklenička. Jak to ale vypadá, ani jeden se do NHL hned ze začátku nedostane.

Menší 21letý Sklenička i silnější 23letý Moravčík podle zámořských novinářů začnou sezonu na farmě, aby navykli stylu a mohli v případě zranění zaskočit.

Vlevo David Sklenička, vpravo Michal Moravčík

Šance dostat se do NHL nicméně malá není, Montreal má dlouhodobě s obranou velké problémy, které jen umocňuje dlouhodobě zraněný lídr Shea Weber. „Kluci dostali zajímavou nabídku a po zvážení jí oba přijali,“ vyjádřil se navíc sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Tomáš Hyka, Filip Chlapík a David Kämpf. Počítá se s nimi

Nejde úplně o nováčky, všichni tři už loni do NHL nakoukli, Chlapík na dvacet zápasů, Kämpf na čtyřicet šest. Hyka sice jen na deset, ale je mu už 25 let. Teď musí vzestup potvrdit.

Ve Vegas budou na první sezonu, v níž došli do finále Stanley Cupu, vzpomínat ještě dlouho. Do druhé sezony počítají, že se může objevit menší úpadek nadšení a s tím i formy, naopak od Hyky vedení Golden Knights vyžaduje jedině růst. České křídlo sice téměř celou sezonu odehrálo na farmě, kde bude i pokračovat, během té následující by se ale povolání do prvního týmu dočkat měl.

Místo ve třetí formaci Chicaga si na tréninkovém kempu bude chtít udržet 23letý Kämpf. Chicago se zvedá po zpackané sezoně a rádo by vidělo, že se nové tváře včetně Kämpfa chytnou. 21letý Chlapík ve čtvrté lajně Ottawy dostane prostor utvrdit vedení klubu v názoru, že do NHL už patří. V případě dobrých výkonů pro Chlapíka bude jedině prospěšné, když se posune ke kvalitnějším spoluhráčům.

Na farmách pak budou ve zlepšení pokračovat 25letý obránce Radim Šimek (San Jose), 21letý útočník Michael Špaček (Winnipeg) a 18letý Martin Kaut (Colorado).

Příležitost na kempu dostanou i David Kaše ve Philadelphii, Filip Pyrochta v Nashvillu, Lukáš Jašek ve Vancouveru a Jan Jeník v Arizoně. Uspějí i oni?