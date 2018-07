Žádaný Zadina. Potřebujeme hráče, jako jsi ty, řekla mu hvězda Detroitu

Klidně už na podzim se může stát, že právě vedle Larkina se bude Zadina prohánět mezi mantinely NHL.

V první formaci Detroitu, coby kandidát na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka zámořské soutěže. Tak bryskní rozlet věští Zadinovi zámořští novináři z webů Sportsnet a MLive.

Larkin se se Zadinou setkal minulý týden a americký centr si s pardubickým křídlem zabruslil. „Přišel mi opravdu hodně šikovný. Řekl jsem mu, že hráče, jako je on, potřebujeme,“ tvrdí Larkin.

Při pohledu na umění sebevědomého teenagera ho zaměstnala tuze libá představa. Jednadvacetiletý hokejista se už viděl, jak Zadinovi nabíjí na střely a on coby ryzí kanonýr překonává soupeřovy gólmany.

Chci s tebou hrát

„Řekl jsem, aby na sobě tvrdě pracoval a že doufám, že spolu budeme hrát,“ přiznává pro klubový web Larkin, který obecně kvituje příval talentovaných borců do Detroitu. Věří, že lepší zítřky se blíží.

Trápení bylo dost, dvě sezony bez postupu do play off a bez špičkových spoluhráčů mu stačí.

Srážka Davida Kämpfa (vpravo) z Chicaga a Dylana Larkina z Detroitu.

Přeje si, aby Zadina, Joe Veleno a další rychle zapadli do současného kádru a byli zdravou konkurencí pro zkušenější hráče. To v nich je budoucnost, zatímco se z jeviště vytrácí švédský kapitán Henrik Zetterberg. Kvůli bolestem zad možná příští rok vůbec nebude hrát.

I kvůli tomu, by mohl Zadina dostat opravdu důležitou roli. A začít plnit svůj slib, který dal klubům NHL, jež ho na červnovém draftu do NHL přehlédly: „Nasypu do vašich branek spousty gólů.“

Při krátkém dialogu se Zadinou ostatně Larkin draft zmínil. „Trochu jsme se pobavili. Je to skvělý kluk a je nadšený, že může být právě u nás v Detroitu. Říkal jsem mu, že ho pár klubů přehlédlo a že my jsme za něj moc rádi.“

Zadina se tak dočkal dalšího vřelého přijetí.

V Detroitu ho vítají hráči, funkcionáři i fanoušci. Nikdo z nich nečekal, že Zadina bude během draftu po prvních pěti volbách ještě volný. Znenadání získali schopného střelce, který neskrývá: „Na podzim chci hrát v NHL, plán B neřeším."

Larkin mu k tomu dodává kuráž a radí mu: „Je to velká příležitost. Místo na soupisce tu máme. Dej do přípravy všechno, co dokážeš.“