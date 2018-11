Šílenost, nebo krok dopředu? NHL mluví o založení klubů v Evropě

Jen si to představte. Je začátek června, hokejové mistrovství světa už je hotovou věcí a finálová série extraligy vám už připadá jako historie. Přesto kráčíte na zimní stadion, kde se během horkého večera utká pražský tým ve finálové sérii NHL o slavný Stanley Cup.

Utopický nápad možná není od reality daleko tak, jak se může zdát. Šéf hráčské asociace (NHLPA) Donald Fehr odpověděl na otázku, zda si dovede představit stálého účastníka NHL na druhé straně oceánu:

„Pokud bude jistota, že to bude fungovat? Proč ne. Čím dříve, tím lépe,“ vyslovil odvážnou myšlenku Fehr. Ale ještě jednou zopakoval: „Nesmíme na to spěchat. Musejí se schválit finance a propracovat zápasový kalendář. Bez toho a dalších podstatných kroků to rozjet nechceme.“

Jinak je ale Fehr nadšený myšlenkou na vytvoření první transoceánské ligy. „Byl by to mimořádný počin, pro všechny. Nevím, jestli do té doby vydržím ve funkci, ale dřív nebo později na založení evropského klubu určitě dojde.“

Jeho slova podpořil druhý nejmocnější muž NHL Bill Daly, podle něhož je evropský mančaft v lize rovněž jasná věc. Jen to nebude lusknutím prstu. „Ano, dovedu si to velmi dobře představit. V dohledné době to ale nebude,“ byl opatrný v odhadech.

Masy fanoušků, evropské hvězdy

Sdílněji mluvil Daly o dvou pádných důvodech, proč by měla soutěž se 111letou tradicí zapustit kořeny v Evropě.

Tím prvním je široká fanouškovská základna. Hokej je v mnoha evropských zemích jedním z nejsilnějších sportů a jeho příznivci pochopitelně hojně sledují to nejlepší, co jim může nabídnout. I přes časový posun.

„NHL jde v Evropě na odbyt, z velké části díky společnostem vlastnícím televizní práva. Jen během měsíce a půl nové sezony jsme mohli v tomto směru pozorovat enormní zájem,“ pochvaloval si Daly.

Liga už nyní vychází evropskému divákovi vstříc, když se víkendovými zápasy po poledni amerického času trefuje do evropského večerního prime-timu.

Druhým argumentem je proměna národnostního složení hráčské základny. Dávno pryč jsou doby, kdy drtivou většinu NHL tvořili Severoameričané. „Liga má plno hvězd z mnoha různých zemí,“ narážel Daly na hokejové ikony z Finska, Švédska, Ruska nebo Česka.

Hlavním problémem při založení jednoho nebo více klubů NHL v Evropě by bylo bezesporu cestování. Několik let starý návrh počítal s tím, že by vznikla rovnou celá divize o pěti evropských týmech. Každý z nich by se dvakrát za sezonu vypravil na turné po Severní Americe, zbylá utkání by odehrály evropské kluby mezi sebou. Každý americký celek by se zase jednou za sezonu vydal na Starý kontinent.

S podobnou variantou zřejmě koketují funkcionáři i tentokrát. Kromě Prahy se jako o možných adeptech pro NHL mluví i o Stockholmu, Helsinkách, Moskvě, Londýně, Curychu nebo Berlíně. Zůstává otázkou, kdy na tak megalomanskou změnu skutečně dojde.