Jak ovlivní shovívavou NHL legalizace marihuany? Mně pomohla, říká bitkař

Cote, který ukončil kariéru v roce 2010 po čtyřech letech ve Philadelphia Flyers, podstoupil za svou kariéru mezi dospělými i juniory přes padesát bitek. Schytával rány do hlavy, léčil zranění z úderů. Aby bolesti unikl, zvolil místo prášků marihuanu.

„Cítil jsem terapeutické výhody, marihuana mi pomohla spát, bojovat s úzkostí, celkově jsem se po ní cítil dobře,“ říká Cote. A prý nebyl jediný. „Myslím, že dobří lidé porušují špatné zákony. Minimálně polovina z těch, se kterými jsem zápasil, marihuanu také užívala. Někdo pravidelně - každý den.“

Vztah NHL k marihuaně je shovívavý. Konopí není na jejím seznamu zakázaných látek, které podporují výkon sportovce. „Od nikoho jsem ještě neslyšel, že by marihuana byla prostředkem ke zlepšení výkonů,“ citoval Donalda Fehra, prezidenta hráčských odborů NHLPA, web Sportsnet.

I když na lehkou váhu liga drogu také nebere. Hráčské odbory společně s vedením ligy provádějí anonymní testy a zjišťují data o tom, kolik a jak moc v sobě této látky v průběhu roku hráči mají. Data putují do výboru, který se zabývá užíváním látek podporujících výkon. Ten nasbírané informace uchovává do budoucna.

Pokud je nález pozitivní, liga netrestá. Ale pokud doktoři seznají, že hokejista měl v těle příliš velké množství, zařadí hráče do léčebného programu.



Legalizace marihuany V Kanadě Lidé ji mohou koupit v obchodech, objednat po internetu od výrobců s příslušnou licencí a nosit u sebe až 30 gramů



Věková hranice byla federálně stanovena na 18 let , některá území ji však zvýšila na 19 let.

byla federálně stanovena , některá území ji však zvýšila na 19 let. Nezákonné bude vlastnit více než 30 gramů drogy, pěstovat více než čtyři rostliny na domácnost, anebo si drogu kupovat u neoprávněného dealera.

Kanadský zákon o legalizaci otevřel otázku, zda NHL k marihuaně nepřistoupí ještě benevolentněji. „Desetiletí vzděláváme hráče o užívání legálních i nelegálních drog. V tom budeme pokračovat, možné změny zvážíme,“ řekl pro agenturu AP komisař NHL Gary Bettman. Nic velkého ale neočekává.



Hráčské odbory si závažnost diskuse uvědomují. „Hokej je sport, který Kanadu ovlivňuje asi nejvíce, protože v ní není NFL (liga amerického fotbalu) a v NBA pouze jeden basketbalový a v MLB jeden baseballový klub v Torontu,“ přiznává Donald Fehr.

Jednou z možností, jak marihuanu používat pro léčebné účely hokejistů, mohou být konopné masti. Na to upozorňuje například kanadský univerzitní profesor Peter Ruben. „Hokejisté by mohli užívat lokálně aplikované masti, které by obsahovaly pouze bolest odstraňující CBD, tedy kanabidiol, jenž naopak od THC nezpůsobuje psychotropní efekty. Lidé mohou po těchto mastičkách lépe zvládat bolesti,“ citoval ho web The Province.

Třeba obránce Vancouveru Erik Gudbranson je ohledně užívání marihuany opatrný. „Jsou tu zvěsti o pozitivních účincích stejně jako o záporných. Já o spoluhráčích, kteří marihuanu užívají, nevím. Ale nepřekvapilo by mě, kdyby takoví byli.“

Útočník Toronta Nazem Kadri zastává podobný názor. „Myslím, že pro všechny jde o novinku a měli by dát hlavy dohromady. Lidé, kteří ji používají pro zdravotní účely, díky tomu mají lepší život. Ale taky jsem slyšel opačné názory, že je nebezpečná pro plíce,“ poznamenal pro web National Post.

Limity Světové antidopingové agentury

Světová antidopingová agentura (WADA) doporučuje do určité hranice užití marihuany netrestat, konečné rozhodnutí ale patří federacím jednotlivých sportů. Do roku 2013 platil pro antidopingové testy na olympiádách limit 15 nanogramů na mililitr krve, takové množství byly testy schopny odhalit i týdny po užití jednoho „jointu“. Od roku 2013 WADA doporučuje netrestat do 150 nanogramů na mililitr krve.

Pokud by se hokejisté z NHL účastnili příštích zimních olympijských her v Číně v roce 2022, museli by se řídit pravidly WADA a Mezinárodní hokejové federace. „Legální status drogy (např. v Kanadě) nehraje roli v případě, pokud je na seznamu zakázaných látek,“ upozornil mluvčí WADA James Fitzgerald.

Mezi nejznámější případy užití marihuany sportovcem patří olympijský skandál z roku 1998. V Naganu tehdy vyhrál zlatou medaili snowboardista Ross Rebagliati, načež v jeho těle dopingový test moči objevil 17,8 nanogramů marihuany v jednom mililitru. Kanaďan musel medaili nejprve vrátit, později ji ale dostal zpět. Argumentoval, že marihuanu neužíval od dubna 1997, jen ji asi vdechl na párty v Kanadě.

Nejkřiklavější případ v České republice se zrodil v roce 2002, kariéru tehdy 26letého nadějného Tomáše Engeho, který se dostal až do seriálu formule 1, přetrhl po pozitivním nálezu marihuany roční zákaz startu.