V Calgary si vybojoval uznání. Teď se díky Jágrovi možná dočká i doma

Není to žádný kanonýr, který by trhal střelecké rekordy. Nevyčnívá ani v produktivitě (průměrně nasbírá půl bodu na zápas). Přesto si Frolíka v Kanadě považují pro jeho konzistentní výkony, spolehlivost a schopnost přizpůsobit se.

Svědčí o tom také fakt, že ho klub během rozšiřovacího draftu umístil na listinu chráněných hráčů, aby mu ho nesebralo Las Vegas. Nebo slova trenéra Glena Gulutzana.

„Nevěděl jsem, jak dobrý je to hráč, dokud jsem byl na druhé straně a pořádně ho nepoznal. Netušil jsem, jak stabilní výkony podává a jak skvělý je to profesionál. Nemá moc slabin. Popravdě žádné nevidím ani na trénincích. Neexistuje žádná hokejová dovednost, ve které by zaostával.“

To jsou hodně pozitivní výroky, které doma zůstávají trochu nedoceněny. To se teď možná změní díky přítomnosti Jaromíra Jágra. Calgary bude v Česku pod drobnohledem a spolu s ním pochopitelně i Frolík.

On sám říká: „Všichni jsme v očekávání, protože se oproti předchozí sezoně vylepšil tým. Přivedli jsme pár nových lidí, gólmana a Jardu. Nikdo nechce koukat moc dopředu, ale všichni doufáme, že si všechno sedne a budeme lepší a lepší. Budeme tvrdě pracovat, necháme na ledě úplně všechno a uvidíme, co se stane.“

Frolíka čeká v Calgary třetí sezona. Byl platným hráčem už v té první, ale po příchodu kouče Gulutzana se usadil ve druhé formaci spolu s talentovaným Tkachukem a Mikaelem Backlundem a tahle formace fungovala náramně.

Už patří mezi starší hráče

To se v NHL moc často nestává. Ale aby nezněla jen samá chvála: jedno negativum by se přece našlo. Jsou jím pravidelné pomalejší starty českého hokejisty. Frolík pokaždé potřebuje čas, než se rozehraje. V sezoně 2015/16 mu například trvalo patnáct zápasů, než vstřelil gól. O rok dřív, ještě ve Winnipegu, na něj čekal pro změnu jedenáct duelů.

„Jsem hráč, kterému chvíli trvá, než se dostane do provozní teploty. Snažím se to změnit. Během léta jsem třeba hodně bruslil. Jenže zápasy jsou stejně jiné. Nikdy je nemůžete natrénovat. Chce to načasovat a snažit se hrát na hranici možností. To je věc, na kterou se chci letos soustředit nejvíc,“ slibuje.

Zabránit by mu v tom neměla ani operace zápěstí, kterou během léta podstoupil, protože se rychle a kompletně uzdravil. Po své obvyklé přípravě v Montrealu, kde se každý rok chystá na sezonu, se vrátil do Calgary jako jeden z nejlépe fyzicky připravených hráčů.

Frolík) si s Jágrem zahrál nejen v Kladně a v reprezentaci. Teď spolu poprvé stráví celou sezonu.

„Teď jen, abych svou kondici přenesl na led,“ přeje si 29letý forvard. Ano, Frolík býval vždycky považovaný za mladého a nadějného, jenže i to se mění. Dnes patří v kabině Calgary mezi nejstarší. I proto se od něj bude čekat, že utáhne vypjaté situace, byť mu v tomto směru může dost ulehčit Jágr.



O generaci starší Jágr. Vždyť Frolík coby šestnáctiletý talent debutoval za Kladno v extralize právě po jeho boku. V roce 2004 - než legendární hokejista během výluky NHL odešel do Omsku. A byť si s ním od té doby zahrál v reprezentaci na mistrovství světa 2011 a na olympiádě 2014, teď s ním poprvé stráví celou sezonu.

Loni prožil Frolík svou nejlepší sezonu od doby, kdy se v roce 2008 dostal do NHL a za Floridu nastřílel 21 gólů, ke kterým přidal v 79 zápasech 24 asistencí. Teď byla jeho bilance 17+27. Dosáhne v novém ročníku na své maximum?