NHL na večírku v Las Vegas rozdělí ceny, McDavid Hart Trophy neobhájí

Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Taylor Hall (New Jersey), Anže Kopitar (Los Angeles), Nathan MacKinnon (Colorado).

Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Taylor Hall (New Jersey), Nathan MacKinnon (Colorado), Connor McDavid (Edmonton).

Vezina Trophy (nejlepší brankář): Connor Hellebuyck (Winnipeg), Pekka Rinne (Nashville), Sergej Vasilevskij (Tampa Bay).

Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Mathew Barzal (NY Islanders), Brock Boeser (Vancouver), Clayton Kelller (Arizona).

Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Patrice Bergeron (Boston), Sean Couturier (Philadelphia), Anže Kopitar (Los Angeles).

Jack Adams Award (nejlepší trenér): Jared Bednar (Colorado), Bruce Cassidy (Boston), Gerard Gallant (Vegas).

James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Drew Doughty (Los Angeles), Victor Hedman (Tampa Bay), P.K. Subban (Nashville).

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Aleksander Barkov (Florida), William Karlsson (Vegas), Ryan O'Reilly (Buffalo).

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Brian Boyle (New Jersey), Roberto Luongo (Florida), Jordan Staal (Carolina).

Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Deryk Engelland (Vegas), Wayne Simmonds (Philadelphia), Blake Wheeler (Winnipeg).

King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Daniel Sedin a Henrik Sedin (Vancouver), P.K. Subban (Nashville), Jason Zucker (Minnesota).

Cena pro generálního manažera roku: Kevin Cheveldayoff (Winnipeg), George McPhee (Vegas), Steve Yzerman (Tampa Bay).

Přehled už jistých vítězů trofejí: Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton) - 108 bodů.

Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Alexandr Ovečkin (Washington) - 44 branek.

William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Jonathan Quick (Los Angeles) - 203 inkasovaných gólů.

Conn Smythe Trophy (pro nejužitečnějšího hráče play off): Alexandr Ovečkin (Washington).