Pravidlo o brankářích udivuje trenéry. Bez videa bylo lépe, míní Hašek

„Liga by s tím měla něco dělat,“ odpovídal po utkání Babcock stanici Sportsnet. Emoce na něm vidět byly, zkrotil je však ve snaze nalézt konstruktivní řešení. „NHL to prostě nemůže nechat nastavené tak, jak je to nyní. Pravidlo o nedovoleném bránění gólmanů se musí upravit, než začne play off.“

Odkázal na to, že není zdaleka jediným trenérem, který nemá o přesném výkladu pravidla chránícího gólmany jasné ponětí. Nepomáhají mu ani neshody v interpretaci od samotných sudích. Jejich odůvodnění inkriminované situace se totiž lišilo od následného oficiálního prohlášení ligy.

„K zákroku prý došlo mimo brankoviště, což není pravda. Byl to přesný příklad nedovoleného bránění brankáře. Nikdo nevíme, co od toho pravidla vlastně čekat,“ kroutil hlavou trenér Toronta.

Plno zmatku zanechal obdobný incident v utkání Dallasu s Tampou. Stars srovnali tři sekundy před koncem poté, co Tyler Seguin dotlačil holí gólmana Louise Dominguea do branky. Gól byl přesto posouzen jako regulérní. „Ale nevím, proč bych si lehal za brankovou čáru. Obvykle to nedělávám,“ komentoval ironicky brankář.



Nedovolené bránění gólmanů Pravidlo 69/1 Gól neplatí pouze v případě, že: 1.) útočící hráč, ať svou pozicí nebo kontaktem, brání gólmanovi v chytání či ve volném pohybu brankovištěm; 2.) útočící hráč učiní záměrný kontakt s brankářem, uvnitř nebo vně brankoviště. Náhodný kontakt s brankářem je povolený, gól vyplývající z takové situace je regulérní. Při kontaktu mimo brankoviště musí být zjevný záměr útočícího hráče vyhnout se brankáři.

Nejasný výklad pravidel potvrdil také rozdíl v tom, jak tutéž situaci viděli oba trenéři. Zatímco kouč Lightning Jon Cooper se dušoval, že jeho brankář mohl celé situaci maximálně přihlížet, jeho protějšek Ken Hitchcock bránil Seguina, který údajně hákován nemohl v dané situaci postupovat jinak.

„Je to fakt matoucí. Pravidlo má příliš šedých míst,“ posteskl si kapitán Tampy Steven Stamkos.

Co na to vedení NHL? Šéf Gary Bettman u příležitosti Utkání hvězd na konci ledna vyzval rozhodčí, aby se „nenimrali dopodrobna v každém videu. Pokud vám něco uteklo, stačí se jednou podívat a máte jasno. Systém samotný funguje, problém je v tom, že trenéři využívají každičkou záminku k přezkoumání,“ vysvětloval Bettman.

Koncem března se ale ligové vedení přeci jen sejde s generálními manažery všech týmů. „Chceme probrat také nedovolené bránění brankářů,“ avizoval Bill Daly, Bettmanova pravá ruka. Liga si tak chce se zástupci týmů před blížícím se play off vyjasnit, kde jsou meze pravidla, které už rozběsnilo pěknou řádku koučů.

Nedovolené bránění gólmana (angl. goalie interference) není žádnou novinkou. Do popředí se ovšem dostalo s posledními ročníky, kdy mají trenéři v NHL možnost vyžádat si tzv. challenge, tedy opětovné přezkoumání sporné situace na videu.



Lidský faktor dělá sport sportem, říká Hašek

Zmatky kolem regule nechápe Dominik Hašek, bývalý brankář, který právě pod trenérem Babcockem zvedl v roce 2008 nad hlavu svůj druhý Stanley Cup v dresu Detroitu.

„NHL si potrpí na to, co se smí a co ne. Před každou sezonou za námi jezdili zástupci ligy, aby na videu ukázali modelové zákroky. Pustili pět situací a řekli: „Tyto tři typy případů trestat budeme, tyto dva ne.“ A nešlo jen o fauly na gólmany,“ řekl pro iDNES.cz olympijský vítěz z Nagana.

Hašek zároveň souhlasí s Bettmanovým stanoviskem, že se dopodrobna prohlíží nadměrně velké množství situací na ledě. „Jsem v zásadě proti všem zbytečným videím a přerušování hry. Něco jiného je samozřejmě posouzení, zda hráč zasáhl puk vysokou holí nebo jestli kotouč přešel přes brankovou čáru,“ upřesňuje „Dominátor“.



„Používáme sice moderní metody, ale mně se líbí, když rozhoduje lidský faktor. Na ledě jsou čtyři rozhodčí, z toho dva hlavní. Samozřejmě mohou udělat chybu, jednou proti jednomu týmu, jindy zase na úkor druhého. Ale to je na sportu to krásné,“ uzavírá česká legenda.