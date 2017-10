Brankář Mrázek: V Detroitu bude chytat ten, komu se povede zápas

„Není příjemné, když člověk naskočí do rozjetého vlaku. Dostali jsme tři rychlé góly a na mě pak šel puk přes čtyři hráče. Propadlo to tam, nedá se nic dělat. Člověk to musí dát stranou a jít dál.

Co říkáte na začátek sezony - je to lepší než loni?

Zatím je to nahoru dolů, nehrajeme špatný hokej, ale určitě se musíme zlepšit, abychom měli šance na play-off. Týmy jsou vyrovnané, takže je to o detailech. Dneska jsme byli blízko, abychom odvezli aspoň bod.

Změnil se Detroit po nevydařené sezoně?

Naše filozofie je pořád stejná, hodně se dbá na detaily a z nich přícházejí výsledky. Loni jsme dělali strašně moc chyb. Letos je to lepší, ale musíme se vyvarovat podobných zkratů jako v Torontu, kde jsme dvakrát špatně vystřídali a dostali dva góly.

Změnou je, že šanci dostal Martin Frk.

Je dobře, že mladí kluci dostávají víc prostoru. Když vidím ostatní týmy, tak tam mladí hrají hodně. Frk je toho důkazem. Pár sezon strávil v Grand Rapids, má tvrdou střelu a v dnešní době je takový hráč na přesilovku potřeba.

Straší vás ta jeho střela?

Jo jo, straší. Dneska po něm už letěla hokejka ode mě. Já fakt nemám rád tvrdou střelu.

Jak je nastavené, kdo je jednička?

Myslím, že chytat bude ten, komu se povede zápas. Howard odchytal dva dobré duely, pak jsem tam šel já s Dallasem a myslím, že jsem předvedl také dobrou práci. Pak chytal jeden zápas on a jeden já. Uvidíme, co bude dál. Sezona je strašně dlouhá, jsme tu dva gólmani, tak doufám, že odchytám co nejvíc.

Co říkáte na novou halu v Detroitu?

To je něco neuvěřitelného. Myslím, že něco takového není skoro nikde v žádném sportu. Zázemí máme fakt super.