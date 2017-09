Jeden trest za druhým. V zámoří chtějí vymýtit sekání a podvody při buly

Zvětšit fotografii Ryan O’Reilly z Buffala (vpravo) se staví na vhazování proti Lucasu Wallmarkovi z Caroliny. | foto: AP

dnes 13:39

„Je to naprostý vtip,“ prohlásil bouřlivák Brad Marchand z Bostonu po přípravném utkání. Co ho tolik nakrklo? NHL se rozhodla striktně trestat dva druhy přestupků – sekání a prohřešky při vhazování. Právě druhá oblast vyvolává nejvíce rozporů. „Pokud chtějí zničit hokej, jdou na to dobře,“ spílá Marchand.