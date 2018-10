V Západní konferenci NHL hrozí San Jose, Vegas zkusí zopakovat senzaci

Preview Západní konference před startem sezony 2018/19.

Centrální divize - tip na pořadí v základní části:

1. Winnipeg - Kanadský celek v minulé sezoně dokráčel až do finále konference, kde nestačil na Vegas. Jets se s úspěchem nepotkali náhodou, z mladíka Patrika Laineho vyrostl chladnokrevný snajpr, který skončil na druhém místě mezi ligovými střelci. Dařilo se také Blakeu Wheelerovi a Marku Scheifelemu, na pořádek v defenzivě dbal obr Dustin Byfuglien. Velkým překvapením byl výkon brankáře Connora Hellebuycka, jenž skončil v hlasování o nejlepšího gólmana NHL na druhé příčce. Pokud budou opory Winnipegu znovu v ráži, jejich sezona se znovu příjemně protáhne.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

2. Nashville - Po loňském finále se Predators letos na jaře poroučeli z play off už ve druhém kole, tým z města country ale může počítat s úspěšnou sezonou. Ofenzivu táhnou Filip Forsberg s Ryanem Johansenem, zadní řady drží pohromadě díky P.K. Subbanovi a Romanu Josimu. A v brance? Tam dominuje finský tandem, jemuž kraluje nejlepší brankář uplynulé sezony Pekka Rinne, který má v zádech krajana Juuse Sarose. Dá se předpokládat, že cílem týmu v nové sezoně bude minimálně finále konference.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

3. Colorado - Avalanche ukázali, že ze dna se dá vyhrabat poměrně rychle. Po fiasku z předminulé sezony se tým z Denveru vzchopil i díky životnímu výkonu hvězdného Nathana MacKinnona. S jeho formou se svezl i Gabriel Landeskog, štědrým bodovým příspěvkem se zaskvěl také obránce Tyson Barrie. Příchod brankáře Philippa Grubauera sice odsunul Pavla Francouze do pozice třetího gólmana, v čele se Semjonem Varlamovem ale disponuje Colorado stabilní brankářskou sestavou.



Češi v týmu: Bez zastoupení.



4. St. Louis - Tým v létě nejvýrazněji posílil výměnou s Buffalem, odkud přišel Ryan O’Reilly, zatímco opačným směrem putovali Patrik Berglund, Vladimír Sobotka a Tage Thompson. Pokud se O’Reilly rozstřílí a připojí se k němu Vladimir Tarasenko s Braydenem Schennem, fanoušci Blues by si o gólovou stránku starosti dělat neměli. Obranu si dirigují kapitán Alex Pietrangelo společně s Coltonem Paraykem, šanci by mohl dostat i Jakub Jeřábek. Potíže se mohou objevit v brance, nevýraznému Jakeu Allenovi bude krýt záda Chad Johnson, jehož forma je značně kolísavá.

Češi v týmu: Jakub Jeřábek.

5. Minnesota - Velkým překvapením je znovunalezená střelecká chuť zkušeného Erica Staala, který po devíti letech překonal hranici 40 gólů. Zato jiný mazák Zach Parise zůstal za očekáváním, místo něho ovšem přiložili ruku k dílu útočníci Jason Zucker a Mikael Granlund. Efektivita obrany bude záviset na křehkém zdravotním stavu Ryana Sutera, jemuž zdárně sekundoval mladší Matt Dumba. Brankář Devan Dubnyk sice výrazně nevyčnívá, drží si ale stálou úspěšnost a vyhýbá se výkonnostním výkyvům.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

6. Chicago - Čas se na kdysi dominantních Blackhawks podepisuje, v minulé sezoně se tým z „Windy City“ poprvé od roku 2008 nedostal do play off. Zásadní byla dlouhodobá absence zraněného brankáře Coreyho Crawforda, který, jak se ukázalo, je v součanosti alfou a omegou Chicaga. Pokles výkonnosti zaznamenávají beci Duncan Keith a Brent Seabrook, zabijácký instinkt se vytrácí z útoku vedeném Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. Příjemným překvapením byl naopak nováček Alex DeBrincat.



Češi v týmu: David Kämpf, Jan Rutta.

7. Dallas - V Texasu prožívají nevýrazné roky. Přiřknout se to dá jednomu výraznému faktoru - zatímco hvězdná řada Jamie Benn, Tyler Seguin a Alexandr Radulov drží ofenzivní laťku vysoko, zbytek týmu za nimi výrazně zaostává, přestože Radek Faksa překonal podruhé v řadě hranici 30 bodů. V obraně zase vyniká John Klingberg, a po něm také nic. Průměrný ročník má za sebou také gólman Ben Bishop. Pokud nemá průměrný být i celý další rok v Dallasu, budou muset Stars objevit několik dalších opor.



Češi v týmu: Radek Faksa, Martin Hanzal, Roman Polák.

Pacifická divize - tip na pořadí v základní části:

1. San Jose - Soupiska Sharks vypadala slibně už před příchodem Erika Karlssona, přestup jednoho z nejlepších ligových beků ale dodává favoritovi Pacifické divize další rozměr. V kombinaci s Brentem Burnsem, který v minulé sezoně opanoval bodování klubu, v NHL zřejmě lepší obránce nenajdete. Prostor v úvodu sezony dostane také český novic Radim Šimek. Uzdravený Joe Thornton by měl i bez tradičního plnovousu být jedním z tahounů útoku společně s Joem Pavelskim a Evanderem Kanem, mládí zastoupí Tomáš Hertl a Timo Meier. San Jose má pověst týmu, který v základní části září, ale ve vyřazovacích bojích chřadne. Letos existuje velká šance, že se to změní.

Češi v týmu: Tomáš Hertl, Radim Šimek.

2. Anaheim - Ambiciózní Ducks v minulých pěti ročnících nasbírali pokaždé přes 100 bodů a vysoké cíle budou mít znovu. Strašákem v Orange County je ale zdravotní stav stěžejních hráčů. Zatímco Ryan Kesler se zdá být pro start sezony připraven, jiný mazák Corey Perry bude po operaci kolene mimo hru pět měsíců. Na nejužitečnějším tahounovi Anaheimu, švédském forvardu Rickardu Rakellovi, bude stát produktivita týmu i nadále. Výraznější roli by měl dostat i český útočník Ondřej Kaše, jemuž však start do sezony oddálil otřes mozku. Silná stránka mužstva se skrývá také v brankářském tandemu John Gibson - Ryan Miller.



Češi v týmu: Ondřej Kaše, Andrej Šustr.

3. Vegas - Premiérová sezona se ve městě kasín proměnila v pohádku, která skončila až finálovou prohrou s Washingtonem. Letní rošáda v útočných řadách znamenala loučení s produktivními Davidem Perronem a Jamesem Nealem, do Nevady naopak přestoupili Paul Stastny a Max Pacioretty. Nejzářivější ofenzivní hvězda, William Karlsson, ve Vegas zůstává. V obraně zvučná jména nehledejte, ovšem na Natea Schmidta s Sheaou Theodorem byl v uplynulé sezoně spoleh. Aby se Golden Knights přiblížili loňské jízdě, musí gólman Marc-Andre Fleury v brankovišti znovu čarovat.

Češi v týmu: Tomáš Nosek.

4. Edmonton - Pokud se Oilers o něco nemusejí strachovat, je to útok. Jeden z nejlepších ligových hráčů Connor McDavid loni ovládl bodování ligy, v kombinaci s křídlem Ryanem Nugentem-Hopkinsem a centrem druhé lajny Leonem Draisaitlem jde z ofenzivy Edmontonu respekt. Pokles formy zaznamenává bohatě placený harcovník Milan Lucic. Důležité bude, jak se povede méně hvězdné obraně, jejíž nejsvětlejším bodem byl v uplynulé sezoně Darnell Nurse. Aby se Edmonton po roční pauze vrátil do play off, potřebuje další solidní sezonu od brankáře Cama Talbota.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

5. Los Angeles - Kings budou znovu spoléhat a řádku osvědčených jmen, jejichž věkový průměr ještě navýšil letní příchod ruského navrátilce Ilji Kovalčuka. Ofenzivu klubu drží lety prověřené stálice - Anže Kopitar, Dustin Brown, Tyler Toffoli nebo uzdravený Jeff Carter. Obranu zase jistí elitní bek Drew Doughty, příslibem do budoucna je zlepšující se Derek Forbort. Na brankářském postu jako by se také zastavil čas, jenže proč měnit něco, co funguje; Jonathan Quick stále patří mezi nejlepší v oboru.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

6. Calgary - Propadák v uplynulé sezoně zavinila mrzká produktivita Flames, talentovaní útočníci Johnny Gaudreau a Sean Monahan ve dvou celý tým utáhnout nezvládli. Vítězný prvek má dodat příchod matadora Jamese Neala, jenž v posledních dvou letech bojoval ve finále Stanley Cupu (v obou případech však neúspěšně). Očekává se hokejový růst rázovitého Matthewa Tkachuka, spoleh je i na centra Mikaela Backlunda. Bude to na zlepšení stačit?

Češi v týmu: Michael Frolík, David Rittich.

7. Arizona - Povede pokračující přestavba Coyotes k účasti v play off? Vyřazovací boje se tradičnímu otloukánkovi soutěže vyhýbají už šest let, posily v Alexi Galchenyukovi a brankáři Antti Raantovi na první pohled velký posun neslibují. Klíčovým byl letní podpis dlouhodobé smlouvy s obráncem Oliverem Ekmanem-Larssonem, který se stal zároveň novým kapitánem týmu. Mladého generálního manažera Johna Chayku ale zřejmě i tak čeká další těžký ročník.



Češi v týmu: Bez zastoupení.

8. Vancouver - Jaký bude život bez bratří Sedinů? Tato otázka je jedna z mnoha, kterou Canucks musejí po bídné sezoně řešit. Bez švédských dvojčat se otevírá prostor mladým nadějím, na nichž bude muset Vancouver chtě nechtě stavět. Už loni byl nejproduktivnějším hráčem týmu 21letý nováček Brock Boeser. Pozornost se upíná k zázračnému objevu Eliasu Petterssonovi, jehož čeká debut v nejlepší lize světa. Zkušenější obrana s Alexem Edlerem a Michaelem Del Zottem by neměla vedení týmu dělat starosti, ovšem brankářské duo Jacob Markström - Anders Nilsson je značně riskantní sázka.



Češi v týmu: Bez zastoupení.