Další oběť otřesů mozku? Býval králem střelců, teď zvažuje konec

V NHL vydělal přes 90 milionů dolarů.

Býval hvězdou první velikosti, nejlepším střelcem NHL i uznávaným kapitánem.

Jenže během své kariéry schytal Nash spoustu úderů do hlavy. Jeho herní styl to téměř zaručoval, osvalený čahoun chodil do soubojů a rval se o puk podél hrazení.

Několik otřesů mozku rozchodil. Ten poslední ho ale donutil přemýšlet: Chci dál ještě riskovat své zdraví? Nedám přednost rodině a potřetí těhotné ženě?

Byla to moje chyba

17. března se v zápase s Tampou Nash sklonil u mantinelu a natáhl se po puku.

Bang!

Zaskočeného forvarda trefil do hlavy Cédric Paquette z Tampy. „Vystavil jsem sám sebe do zranitelné pozice. Trefil mě ramenem do hlavy,“ popisoval Nash osudný střet.

Do základní části už nezasáhl, cítil slabost, závratě. Bolesti. Když odezněly, zkusil Bostonu pomoci v play off. Ostatně kvůli vřavám o stříbrný pohár od newyorských Rangers v únoru přicházel.

Za 12 zápasů ale vyprodukoval jen pět bodů. Třikrát skóroval. Na ledě se ztrácel, ve statice plus/mínus mu napočítali sedm záporných bodů.

Ne, už ani nepřipomínal borce, který se v Bostonu uvedl třemi body ve třech utkáních.

Nebylo divu, že generální manažer Don Sweeney otevřeně přiznal, že by ke Krejčímu raději přivedl Ilju Kovalčuka. Shodou okolností muže, s nímž se Nash v roce 2004 podělil o Richardovu trofej pro nejlepšího ligového kanonýra. Čtyřiatřicetiletý Kanaďan zůstával plánem B.

Když se pak minulý týden dohodl svérázný Rus s Los Angeles, začali Bruins po Nashovi toužit výrazněji.

Jenže tomu se už hlavou honily jiné myšlenky. Na konec kariéry.



Odstrašující případ Franzén

Přitom i přes klesající výkonnost o Nashe v NHL stojí spousta klubů. Jsou mu ochotny nabídnout dlouhodobou spolupráci, tučnou odměnu. Dvojnásobný olympijský šampion má prý na stole nabídky zaručující celkový příjem ve výši nejméně patnáct milionů dolarů.

Nash ještě neřekl, že na žádnou nekývne. Jen poprosil svého agenta Joea Resnicka, aby vyjednávání se zájemci pro tuto chvíli zastavil.

Možná ho strašný nedávno medializovaný případ Johana Franzéna, Švéd momentálně na klinice po boku válečných veteránů bojuje o normální život. Kvůli následkům otřesů mozku trpí i další bývalé hvězdy NHL.

Podívejte se na střet Ricka Nashe s Cédricem Paquettem:

Třeba vynikající střelec Paul Kariya dokonce zanevřel na hokej a na dlouho se od něj odstřihl. Na prkně jezdil po mořským vlnách bičujících Kalifornii a hledal sám sebe. „Moje mozková aktivita klesla o více než 60 procent,“ popisoval v dokumentu The Surfacing.

Nash je po hořkém konci sezony navíc frustrovaný. Zase mu nevyšel útok na Stanleyův pohár. A zase nemohl hrát naplno.

„Člověk je zklamaný, když utrpí další otřes mozku, potýká se s jeho následky a musí vynechat určitou porci zápasů,“ přiznává.

Pokud si kariéru přece jen prodlouží, tak jedině kvůli Stanley Cupu.