V NHL se rozjely přestupy, útočník Tavares bude hrát za Toronto

Souhrn podpisů nových smluv Blake Comeau, útočník - Dallas, 7,2mil. za 3 roky Cam Ward, brankář - Chicago, 3mil. na 1 rok Brandon Manning, obránce - Chicago, 5mil. na 2 roky Chris Kunitz, útočník - Chicago, 1mil. na 1 rok Tim Schaller, útočník - Vancouver, 3,8mil. na 2 roky Tomáš Plekanec, útočník - Montreal, 2,25mil. na 1 rok Roman Polák, obránce - Dallas, 1,3mil na 1 rok Jaroslav Halák, brankář - Boston, 5,5mil. na 2 roky Matthew Peca, útočník - Montreal, 2,4mil. na 2 roky Paul Stastny, útočník - Vegas, 19,5mil. na 3 roky Valerij Ničuškin, útočník - Dallas, 5,9mil. na 2 roky Eric Gryba, obránce - New Jersey, 700tis. na 1 rok Thomas Vanek, útočník - Detroit, 3mil. za 1 rok Jonathan Bernier, brankář - Detroit, 9mil. za 3 roky James van Riemsdyk, útočník - Philadelphia, 35mil. na 5 let Josh Jooris, útočník - Toronto, 650tis. na 1 rok Michael Grabner, útočník - Arizona, 10,05mil. na 3 roky Petr Mrázek, brankář - Carolina, 1,5mil. na 1 rok Joakim Nordström, útočník - Boston, 2mil. na 2 roky Ian Cole, obránce - Colorado, 4,25mil. na 3 roky Chad Johnson, brankář - St. Louis, 1,75mil. na 1 rok David Perron, útočník - St. Louis, 16mil. na 4 roky Kyle Brodziak, útočník - Edmonton, 2,3mil. na 2 roky Greg Pateryn, obránce - Minnesota, 6,75mil. na 3 roky Carter Hutton, brankář - Buffalo, 8,25mil. na 3 roky John Tavares, útočník - Toronto, 77mil. na 7 let J.T. Brown, útočník - Minnesota, 1,375mil. na 2 roky Michael Hutchinson, brankář - Florida Jack Johnson, obránce - Pittsburgh, 16,25mil. na 5 let Tyler Bozak, útočník - St. Louis, 15mil. na 3 roky Mike Green, obránce - Detroit, 10,75mil. na 2 roky Matt Cullen, útočník - Pittsburgh, 650tis. na 1 rok Nick Holden, obránce - Vegas, 4,4mil. na 2 roky Matt Hendricks, útočník - Minnesota, 700tis. na 1 rok Nic Dowd, útočník - Washington, 650tis. na 1 rok Anton Chudobin, brankář - Dallas, 5mil. na 2 roky Antoine Roussel, útočník - Vancouver, 12mil. na 4 roky Austin Czarnik, útočník - Calgary, 2,5mil. na 2 roky Derek Ryan, útočník - Calgary, 9,375mil. na 3 roky Matt Calvert, útočník - Colorado, 8,4mil. na 3 roky Jay Beagle, útočník - Vancouver, 12mil. na 4 roky Tobias Rieder, útočník - Edmonton, 2mil. na 1 rok