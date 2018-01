Nejlepší sezona v NHL. Je platný, chválí Sobotku trenér St. Louis

Sobotka rychle zapadl do sestavy a předvádí konzistentní výkony, jak u něj vždycky bývalo zvykem. V posledním utkání proti Ottawě vyrovnal svůj dosavadní střelecký rekord ze zámoří - vstřelil svůj devátý gól a přispěl k celkovému vítězství 3:0.

Brzy také překoná své bodové maximum ze sezony, po které odešel do ruské KHL. Momentálně mu k tomu chybí nasbírat deset zářezů, což by vzhledem k tomu, že do konce základní části zbývá odehrát přes třicet duelů, neměl být problém. Aktuálně má bilanci 9+14.

Sobotka nikdy nebyl lamač rekordů, jeho přednosti jsou jinde. „Nejvíc si na něm cením jeho síly na puku. Je na něm dynamický a pevný, že si ho dokáže ohlídat i ve složitých situacích. Díky tomu vytváří šance pro ostatní,“ vykládá trenér Yeo.

Paradoxní je, že on sám během sezony prohlásil, že právě na hře s pukem musí zapracovat... „Ale to kvůli tomu, že ubylo tvrdé hry a hokej je teď v NHL rychlejší. Člověk je tím pádem víc na puku, takže je důležitější být v téhle oblasti dobrý,“ povídá Sobotka.

Za mořem ho jinak nic nepřekvapilo. „Současný styl hokeje mi svědčí,“ říká. Je to poznat. Za všechno hovoří statistická čísla, která nejsou tolik sledovaná jako góly a nahrávky. Tak například ve zmiňovaném duelu s Ottawou zaznamenal čtyři střelecké pokusy, tři hity a dvě zblokované střely.



„Potřebuju hodně střílet, tak to zkouším,“ usměje se slávistický odchovanec, který v listopadu překročil hranici 400 odehraných duelů v NHL.

„Jo, to by měl dělat, protože střelu má fakt dobrou,“ reaguje kouč Yeo, jenž si cení řady jeho dalších vlastností. „Je platný při forčekingu, v defenzivě, v přesilovce i oslabení.“ Kromě toho je Sobotka velice platný na vhazování, což je pro každý tým velice užitečná dovednost.

Fanoušci mají rádi jeho tvrdou hru - díky nízkému těžišti a podsaditější postavě je v téhle disciplíně ohromně platný. Když se k tomu připočte jeho všestrannost (je schopný hrát stejně kvalitně na křídle i na centru), rostou šance St. Louis na úspěch.

Ambiciózní klub po něj lační už delší dobu a má k němu předpoklady. Aktuálně je čtvrtý v tabulce Západní konference, takže postup do play-off by mu neměl uniknout. A byť Sobotka tvrdí, že tlak na výsledky necítí, jedním dechem dodává: „Každý v týmu dobře ví, že ambice jsou tu nejvyšší. Musíme udělat další krok k tomu, abychom uspěli.“