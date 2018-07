V NHL se otevře trh s volnými hráči, na smlouvu čeká i osm Čechů

Po dvou útočnících a brankářích a také čtveřice obránců. Mezi českými hokejisty vyhlížejícími nové angažmá v NHL je nejznámějším zkušený centr Tomáš Plekanec. Dlouholetá opora Montrealu uplynulý ročník dohrávala v dresu Toronta. Očekává se však, že se se svým předchozím zaměstnavatelem dohodne na obnově spolupráce.

„Strašně rád bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný,“ řekl v zámořském rozhovoru 35letý Plekanec, jemuž chybí jen dva starty do tisícovky odehraných zápasů v NHL (998 záp., 232+375, 607 bodů).

Čeští volní hráči:

Tomáš Plekanec, Toronto, 5 mil. dolarů

Petr Mrázek, Philadelphia, 4,15 mil.

Andrej Šustr, Tampa Bay, 1,95 mil.

Ondřej Pavelec, Rangers, 1,3 mil.

Roman Polák, Toronto, 1,1 mil.

Aleš Hemský, Montreal, 1 mil.

Jakub Jeřábek, Washington, 925 tis.

Jan Košťálek, Winnipeg, 735 tis. Čeští chránění volní hráči:

Tomáš Hertl, San Jose, 3,2 mil.

Dmitrij Jaškin, St. Louis, 1 mil.

David Rittich, Calgary, 725 tis.

Ondřej Kaše, Anaheim, 720 tis.

Tomáš Nosek, Vegas, 650 tis. Trh se otevře v 18:00 SELČ a mezi nechráněnými volnými hráči může být zahrnut i útočník Jaromír Jágr (naposledy Calgary). Od ledna však hraje za prvoligové Kladno, jehož dres by měl hájit i v další sezoně.

V Montrealu naposledy působil také 34letý Aleš Hemský. Vinou otřesu mozku ale zvládl jen sedm duelů a bylo by velkým překvapením, kdyby mu dal ještě některý z zámořských týmů šanci na návrat a rozšíření bilance 845 duelů a 572 bodů.

Po nepředložení kvalifikační nabídky od Philadelphie, kam zamířil v únoru výměnou z Detroitu jako posila pro play off, bude volným hráčem i 26letý brankář Petr Mrázek. Ostravskému rodákovi končí dvouletý kontrakt na osm milionů dolarů, platově bude muset zřejmě slevit ale zájem o jeho služby v zámoří rozhodně bude.

Složitější vyjednávací pozici bude mít zkušenější Ondřej Pavelec, jenž loni plnil roli dvojky Rangers za hvězdným Henrikem Lundqvistem. „Ruku na srdce - nejdu tam s tím, že někde budu jednička. Jsem v situaci, kdy si nemůžu vyskakovat. Když mě někdo bude chtít a bude mi to dávat smysl, půjdu,“ řekl 30letý gólman, jenž rovněž zavrhl případné angažmá v Evropě. Pokud se tedy nedohodne v NHL, ukončí kariéru.

Z českých obránců má největší šanci na novou smlouvu vytáhlý Andrej Šustr, jenž ve velké konkurenci nabitého kádru Tampy často zastával jen roli nehrajícího náhradníka. V 27 letech má plzeňský rodák na kontě 318 duelů NHL a 63 bodů (10+53). Po vážném zranění se loni dokázal do NHL vrátit Roman Polák. 32letý řízný bek plnil klíčovou roli v defenzivních řadách Toronta. V zámoří má zatím bilanci 688 zápasů a 127 bodů (25+102).

Mezi volnými obránci mohli původně figurovat i dva vítězi Stanley Cupu s Washingtonem. Michal Kempný se však již dočkal nové smlouvy, když s Capitals po skvělých výkonech z play off prodloužil o čtyři roky za 10 milionů dolarů.

V nejistotě naopak zůstal Jakub Jeřábek, jenž neodehrál dostatečný počet zápasů k tomu, aby oficiálně patřil mezi jména zapsané na stříbrném poháru. Po premiérové sezoně kariéry v NHL, kterou začal v Montrealu, si tak bude hledat opět nový klub. Smlouva vypršela rovněž pražskému rodákovi Janu Košťálkovi, jenž se marně snažil probojovat na soupisku Winnipegu.

Jako chránění volní hráči, kterým kluby předložily kvalifikační nabídku a nadále s nimi počítají, budou jednat o kontraktech ještě útočníci Tomáš Hertl ze San Jose, Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Ondřej Kaše z Anaheimu, Tomáš Nosek z Vegas a brankář David Rittich z Calgary.

Největší pozornost budí útočník Tavares

Největší hvězdou mezi volnými hráči je jednoznačně kanadský reprezentační útočník John Tavares, jenž je v kontaktu s šesti vybranými kluby. Kromě dosavadního zaměstnavatele newyorských Islanders, mezi ně patří i Toronto, San Jose, Boston, Tampa Bay a Dallas.

Kvůli potížím po otřesu mozku zvažuje další pokračování kanonýr Rick Nash, jenž naposledy oblékal jako posila pro play off dres Bostonu. Mezi volnými hráči bude figurovat 38letý veterán ze San Jose Joe Thornton. Ve Winnipegu by rádi přivítali zpátky centra Paula Stastnyho. O zájem klubů nebudou mít nouzi i střelec Toronta James van Riemsdyk či jeho bývalý parťák Tyler Bozak.

Velký zájem stejně jako Tavares měl původně budit i ofenzivní bek z Washingtonu John Carlson, před pár dny se však stejně jako parťák z elitní obrany Kempný dohodl s aktuálními šampiony na prodloužení spolupráce. Capitals do něj investovali 64 milionů dolarů za dalších 8 let. Pozici nejžádanějšího beka tak po něm převezme Mike Green, jenž naposledy válčil v barvách Detroitu. Z řady nabídek bude vybírat i dosavadní hráč Columbusu Jack Johnson.

Mezi brankáři budou k dispozici slovenský reprezentant Jaroslav Halák (Islanders), Fin Kari Lehtonen (Dallas) či dlouholetá opora Caroliny Cam Ward.