Pastrňák s Krejčím táhli Boston, Jágr asistoval u jediné trefy Calgary

Góly: 13:40 Kerfoot (Compher, Rantanen) 44:03 Comeau (C. Wilson, Kerfoot) 55:40 Kerfoot (Duchene, Barrie)

Sestavy:

J. Bernier (Varlamov (A)) – E. Johnson (A), Zadorov, Barrie, Nemeth, Barberio, Bigras – Andrighetto, Duchene, Jakupov – Rantanen, MacKinnon (A), Jost – Kerfoot, Compher, Landeskog (C) – Comeau, Söderberg, C. Wilson.