Americký světoběžník Schaus: Doufám, že s Kometou vyhrajeme další titul

„Komety“ z Fort Wayne byly posledním týmem, za který Schaus v zámoří nastupoval. Od roku 2013 brázdí evropské soutěže, vystřídal jich od té doby pět a zahrál si v nich za sedm klubů. Kometa z Brna bude osmým v řadě. Praváka s reputací produktivního zadáka do všech herních situací včetně přesilovek si vybrala poté, co ho během října odložil Slovan Bratislava. Včera v novém dresu poprvé trénoval.

Potřeboval jste po konci v KHL pauzu na nabrání dechu?

Ono to hlavně moc nezáleželo na mně. Bohužel to byla nutnost. V Bratislavě jsem byl do minulého týdne, pak jsem musel domů kvůli vízům. Kdybych si mohl vybrat, šel bych z Bratislavy rovnou do Brna, místo abych letěl na pár dní přes oceán a nazpět do Evropy, ale bohužel to vyšlo právě takhle.

Takže jste musel na otočku do Ameriky, abyste se ze Slovenska dostal na Moravu?

Ne do Ameriky, ale do Kanady. (usmívá se) Jsem Američan, ale moje žena je Kanaďanka, tak proto tam.

Nicholas Schaus Narodil se 3. července 1986 v americkém Buffalu.

Měří 180 centimetrů a váží 86 kilogramů.

V zámoří se dostal nejvýš do AHL, kde má na kontě 158 zápasů. Draftován do NHL nebyl.

Od sezony 2013/14 hraje v Evropě. Nastupoval za Stavanger (Norsko), Wolfsburg (DEL, Německo), Innsbruck (EBEL, Rakousko), v sezoně 2016/17 hrál extraligu za Pardubice a následně vystřídal Magnitogorsk, Kunlun a v letošní sezoně Slovan Bratislava v KHL.

Nejvyšší soutěž vyhrál v Norsku s Hamarem, kde byl i nejlepším hráčem v play off. V extralize měl v sezoně 2016/17 nejvíc bodů (36) a nejvíc asistencí (29) z obránců.

Kam vás vítr zavál?

Do New Brunswicku. Nemůžu si stěžovat. Je to tam báječné, přímo na břehu oceánu, skvěle si tam nachytáte humry. Mám to tam rád. Je to malé a klidné místo. Aspoň jsem viděl rodinu a přátele.

Kolik jste toho strávil na ledě?

V Bratislavě jsem byl na bruslích každý den, v Kanadě jsem se na led dostal taky, takže v tom problém nebyl. Samozřejmě trénink je tím důvodem, proč jsem se přidal ke Kometě o něco dřív. Je přestávka, takže potrénujeme a já se pokusím rychle zapadnout do mužstva. Doufám, že si na sebe brzo zvykneme.

Jaké jsou první dojmy v novém prostředí?

Báječné! Dorazili jsme před dvěma dny, byli jsme se projít po městě, v centru, na náměstí. Bylo to skvělé. Prvních pár dnů jsem strávil příjemně a musím říct, že jsem rád, že jsem zpátky v extralize. Brno má za sebou velké úspěchy a jsem nadšený, že budu součástí tohoto klubu.

Proč jste si na cestě z KHL vybral právě Kometu?

Znám extraligu, hrával jsem za Pardubice, a kdykoliv jsme přijeli do Brna, byli tady fanoušci nadšení a já jsem si to užil. Kometa byla silným soupeřem. Poslední dva roky tady byl titul, taky tento rok zahájila zdatně. Očekávání jsou velká. Doufám, že vyhrajeme další titul. Měl jsem docela dost důvodů vybrat si tenhle tým.

Který je už vaší druhou Kometou v kariéře.

Prosím?

Hrál jste přeci za Fort Wayne Komets.

Jo, to je vlastně pravda, Fort Wayne! No opravdu. (směje se)

Taky jste měli modrobílé barvy?

Ne, tam byla oranžová a černá, bohužel… Vidíte, na tohle bych normálně zapomněl.

Proč tak často měníte působiště?

Pro mne je to možnost vyvíjet se, dostávat se do nejvyšších soutěží, vyzkoušet je a vidět, jak si můj hokejový styl stojí v každé z nich. Mám tu šanci a rád ji využívám. Když takovou možnost nedostanete, tak s tím nic moc nenaděláte. Naštěstí já jsem tu možnost dostal. Vím, že hokej nebude trvat věčně, a s rodinou si užíváme cestu světem. Potkáváme spoustu skvělých lidí, máme skvělé zkušenosti. Teď jsme zpět v Čechách, což je možná jedna z našich nejoblíbenějších zemí. Jsem upřímně rád, že jsem zpět.

Bude snadnější se na soutěž adaptovat, protože jste extraligu už hrál?

Doufám, že to tak bude. Samozřejmě si musíme počkat na to, až se začne hrát, ale dobré by bylo, kdyby to dopadlo, jak říkáte. Snad půjde všechno dobře.

Přinášíte do Komety hlavně útočné pojetí hry obránce?

Vnímám, že momentálně se od sebe dost často odlišují ofenzivní a defenzivní obránci, ale já se považuji za všestranného hráče. V Severní Americe jsem platil za poctivého zadáka, který uměl hrát na obě strany, dopředu i dozadu. Umím hrát defenzivně, být silný ve vlastním pásmu a taky dobře podpořit útok. Snažím se být použitelný oběma směry. Kam mě trenéři postaví, tam se budu snažit odvádět to nejlepší, co umím.

Je složité si pořád zvykat na něco nového?

Neřekl bych těžké. Je to prostě rozdílné. Všude je jiná hokejová kultura. To je na hokeji nádherné, že to je globální sport. Zahrál jsem si díky jeho rozšíření v Číně, kde lidé mnohdy vůbec netuší, co hokej je. Přesto se tam uchytil.

Co se vám líbilo právě v Číně?

Už jen ten fakt, že se tam fanoušci o hokej zajímají. Najdete tam hráče s ambicemi hrát jednou v NHL, což je fakt něco, když si vezmete, že hokej v Číně není moc populární. Přesto jsem si jistý, že během deseti let uvidíte hráče, který se dostane na takovou úroveň, aby prorazil. To kvůli vlivu NHL, který tam je cítit.

Našla se naopak taková soutěž po světě, která vás zklamala?

To bych neřekl. Všude byli skvělí hráči, s nimiž mi bylo ctí hrát. Mnoho reprezentantů, borců s minulostí v NHL, hodně evropských hvězd.

Například?

No, ať nechodíme daleko, tak úžasné bylo zahrát si proti Martinu Nečasovi. Předloni byl ještě hodně mladý, mohlo mu být tak sedmnáct, když jsme proti sobě nastupovali. On se pak odtud dostal až do NHL. To je přece velká věc.

Víte už, kde si chcete zahrát hokej příště?

Takový plán nemám. Chci hlavně znovu vyhrát titul. To se mi podařilo v Norsku a byla to jedna z nejlepších zkušeností za dobu, co hraji v Evropě. Užíval jsem si to. Došli jsme daleko v play off, drželi jsme spolu jako parta. Tam to bylo skvělé. Na to bych rád navázal v Brně.