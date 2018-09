Brankářský talent Malík je prý novým Haškem a těší se na strejdu Jágra

„Bylo by super, kdybych hrál,“ přeje si Nick. „Hned po losu mi mamka hlásila, že začínáme proti Kladnu. Říkal jsem: Fakt? To tam bude Jarda. Pak jsem slyšel, že se zranil. Teď hrál, tak jsem zvědavý.“

Bude si „strejda“ Jágr „malého“ Nicka pamatovat? „Možná. Naposledy mě viděl, když mi bylo asi deset. Ale na zádech budu mít jmenovku, tak si ji třeba přečte.“

Šestnáctiletý Malík před sezonou přestoupil z Vítkovic do Třince s tím, že bude v jejich partnerském klubu Frýdku-Místku sbírat zkušenosti v dospělém hokeji a výhledově by mohl dostat příležitost i v extralize. Pravidelně nastupuje ve vyšších věkových kategoriích. Je v reprezentaci do 18 let. Mnozí odborníci o něm říkají, že může být druhým Dominikem Haškem.

„Dominik byl jeden, jako on už asi nebude nikdo,“ namítl mladý gólman. „Ale chtěl bych se přiblížit jeho statistikám a tomu, co dokázal. Musím však pracovat jako dosud.“

Otec Malík podotkl, že srovnávání s Haškem se krásně poslouchá. „Ale jsme na začátku cesty. Nick se musí o úspěch poprat a my jako rodina ho podpoříme.“

Nickův táta byl vyhlášený obránce. Bekem je i jeho o dva roky starší bratr Zack. Nicka to však vždy táhlo do branky. „Doufal jsem, že když dostane pukem do hlavy nebo ramene, tak se vyleká a půjde od toho pryč. Jenže hlavu sám strkal do střel,“ řekl Marek Malík.

Když Nick za ním chodil do hokejové šatny, odmala ho zajímala brankářská maska. „V New Yorku bral masku Lundqvistovi,“ připomněl Marek Malík slavného švédského brankáře. „Hned si navlékal i betony.“

Nick si pamatuje, že si na Henrika Lundqvista jako klučina dokonce zastřílel. Dal mu gól? „Něco nechal do branky projít...“ Lundqvista považuje za svůj vzor. „Mám v pokoji vylepený jeho velký plakát. Možná i proto jsem šel do brány,“ přemítá.

Byť jsou brankáři na svou výstroj hákliví, Lundqvist neměl problém ji malému klukovi půjčit. „Jen mi někdy řekl, ať počkám, až se to profouká, protože všechno smrdělo potem.“

Jaromír Jágr a Marek Malík během benefice Josefa Vašíčka a Martina Čecha v Havlíčkově Brodě.

Nick Malík by si jednou rád stejně jako jeho otec zahrál NHL. „Ale vím, že je to daleko, že se to povést může, ale také nemusí. Jenže na nic jiného než na NHL myslet nechci,“ řekl sebevědomě. „A chci být draftovaný výše než taťka.“

Marka Malíka si v roce 1993 ve třetím kole coby 72. hráče vybral Hartford Whalers. „Měl jsem krásnou kariéru, ale svým dětem bych přál ještě hezčí,“ prohlásil někdejší reprezentant Marek Malík, který v NHL odehrál 691 zápasů.

Jak si povede jeho mladší syn?