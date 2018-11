Budu se chtít ukázat jako v Jihlavě, říká zlínský útočník Werbik

Pomohl. Jemu i Dukle, která se i s jeho třináctibodovým příspěvkem vyšvihla do čela tabulky. Dvacetiletý útočník věří, že si pohodu z Vysočiny přenese i do Zlína.

Jste teď sebevědomější?

Sebedůvěra šla nahoru. V Jihlavě se mi moc líbilo. Jsem rád, že jsem tam dostal příležitost. Odehrál jsem dvanáct zápasů v docela krátké době. Dařilo se týmu i mně. Teď jsem zase rád zpátky. Budu se chtít ukázat jako v Jihlavě.

Jaká je úroveň první ligy?

Se soupeři, jako jsou třeba České Budějovice, byly zápasy hodně vyrovnané. Jinak je to o level níže než extraliga. Ale bylo to zajímavé srovnání.

Vstup do extraligy vám nevyšel podle představ. Bylo těžké přepnout ze zámořského na český hokej?

Měl jsem docela dobrou přípravu. I mužstvu se dařilo. Neměl jsem s tím nějaké problémy. Jenže extraliga byla zase o level výše. Možná jsem nečekal, že bude mít takové tempo, a neměl jsem to v hlavě moc srovnané. Doufám, že se to v Jihlavě všechno spravilo a už bude lépe.

Bude těžké naskočit zpátky?

Obavy nemám. Těším se na extraligové zápasy. Mám v lajně fajn kluky, s kterými jsem hrával v přípravě. Mělo by být všechno v pohodě.

Ale nedá se čekat, že budete mít takové vytížení jako v Jihlavě, že?

To asi ne. V Jihlavě jsem dostal fakt hodně prostoru. Hrál jsem přesilovky, oslabení, v první lajně. Bude to něco jiného, ale budu se snažit vytěžit maximum, když dostanu příležitost na ledě.

Měl jste čas sledovat zlínské zápasy?

Skoro každý. Shodou okolností jsem se byl podívat na poslední v Plzni. Myslím, že ten měsíc, co jsem byl pryč, zvládli kluci docela dobře. Poslední dva zápasy vyhráli, snad na to navážeme.

V pátek se utkáte doma se Spartou. To vyšlo pěkně, že?

Proti Spartě je to vždycky výzva. Zvláště když se hraje ve Zlíně.