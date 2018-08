Z nominace hokejistů vypadlo pět hráčů včetně Francouze a Kauta

Nový kouč Miloš Říha naopak nově pozval gólmana Romana Willa z Liberce, zadáka Stanislava Dietze z Chomutova a útočníka Pavla Jenyše z Minnesoty.

„Pavla Francouze a Martina Kauta povolal jejich klub Colorado Avalanche. Lukáš Klok, Tomáš Pavelka a Pavel Musil utrpěli zranění, které jejich účast neumožňuje,“ uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Oproti původní nominaci už dříve vypadl také zadák Jakub Galvas, který po dohodě s koučem týmu do 20 let Václavem Varaďou zamíří na turnaj do švédského Örnsköldsviku. Naopak povoláni byli beci Filip Pyrochta z Nashvillu a Lukáš Buchta z univerzitního týmu Nebraska-Omaha z NCAA a útočník Miroslav Forman ze Sparty. V nominaci je celkem 34 hráčů - 4 brankáři, 12 obránců a 18 útočníků.

Šestadvacetiletý Will a o čtyři roky mladší Jenyš dosud nikdy za český národní tým nehráli a rozšířili počet nováčků ve výběru na 15. Dalšími jsou beci Buchta, Vojtěch Budík z Pardubic a Jan Štencel z Brna a útočníci David Cienciala, Michal Kovařčík a Ondřej Kovařčík z Třince, Daniel Kurovský z Vítkovic, Dominik Lakatoš z Liberce, Jakub Lauko z Chomutova, Rostislav Marosz z Pardubic, Radovan Pavlík z Hradce Králové, Nicolas Werbik ze Zlína a Radim Zohorna z Brna.

Při absenci Francouze s Kautem a po doplnění Jenyše je v kádru šestice hráčů, kteří mají kontrakt v NHL. Jenyš stejně jako obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou z Montrealu a Pyrochta ještě v nejlepší lize světa nehrál. Dalšími dvěma zástupci z NHL jsou gólman Petr Mrázek a útočník Martin Nečas z Caroliny. Mrázek má bohaté zkušenosti z působení v Detroitu a Philadelphii, Nečas bude navazovat na zatím jediný start v NHL.

Jenyš působí v zámoří čtyři roky a v minulé sezoně nastupoval na farmách Minnesoty - za Iowu v AHL sehrál jen devět utkání a dalších 48 zápasů si připsal v Rapid City v ECHL.

Říhův výběr se začne scházet v Přerově v neděli večer, ale s přípravou začne oficiálně až v pondělí. Ve čtvrtek od 17:00 sehraje tým mezi sebou modelové utkání. První herní akce v sezoně čeká národní mužstvo až v listopadu, kdy se uskuteční turnaj Karjala. Do něj reprezentace vstoupí 8. listopadu doma proti Švédsku a zápasy s Finskem a Ruskem sehraje v Helsinkách.