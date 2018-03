V nominaci hokejistů na start přípravy před MS jsou tři nováčci

V kádru, který budou postupně doplňovat podle vývoje v ligových soutěžích další hráči, je celkem deset účastníků únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

Program české hokejové reprezentace Euro Hockey Challenge (EHCh):

Středa 4. dubna: 17:00 ČR - Švýcarsko (Příbram)

Čtvrtek 5. dubna: 17:00 ČR - Švýcarsko (Příbram). EHCh:

Pátek 13. dubna: 19:00 Francie - ČR (Amiens).

Sobota 14. dubna: 20:45 Francie - ČR (Cergy). Carlson Hockey Games (EHT):

Čtvrtek 19. dubna: 19:00 ČR - Finsko (Pardubice).

Sobota 21. dubna: 14:20 ČR - Švédsko (Pardubice).

Neděle 22. dubna: 14:20 ČR - Rusko (Pardubice). Sweden Hockey Games (EHT):

Čtvrtek 26. dubna: 19:00 Švédsko - ČR (Södertälje).

Sobota 28. dubna: 12:00 ČR - Finsko (Södertälje).

Neděle 29. dubna: 12:00 ČR - Rusko (Stockholm). MS v Kodani a Herningu (4. až 20. května)

K postupu do semifinále turnaje pod pěti kruhy pomohli beci Michal Jordán z Chabarovsku, Vojtěch Mozík z Podolsku, Adam Polášek ze Soči a Ondřej Vitásek z Chanty-Mansijsku a útočníci Roman Červenka s Michalem Birnerem z Fribourgu, Roman Horák z Podolsku a Michal Řepík ze Sparty.

V kádru byli i oba brankáři Patrik Bartošák z Vítkovic a Dominik Furch z Omsku, kteří ale do hry nezasáhli.

Český tým se sejde poprvé v pondělí v pražské Tipsport Aréně, kde bude v prvním týdnu přípravy trénovat do čtvrtka. Od neděle 1. dubna se bude tým připravovat v Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.

V dalším týdnu se vrátí Češi na přípravu do Prahy a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh, které bude hrát v pátek 13. dubna v Amiens a o den později v Cergy. V dalším týdnu přijdou na řadu Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před šampionátem budou Švédské hry v Södertälje a Stockholmu od 26. do 29. dubna.

Světový šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem a v dalších zápasech základní skupiny A narazí na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.